Arte y percepción: 'Mírame con tus ojos' en el Kunsthaus Baselland

La exposición 'Mírame con tus ojos' invita a observar arte sin distracciones. Ferran Barenblit y Ines Goldbach curan obras de CaixaBank en Basilea.

El Kunsthaus Baselland de Basilea, Suiza, presenta la exposición 'Mírame con tus ojos' con el propósito de desafiar los hábitos de consumo visual moderno. Los organizadores proponen a los visitantes dedicar diez minutos ininterrumpidos a observar una obra de arte sin consultar el teléfono ni buscar información previa. Este ejercicio de atención busca contrarrestar la velocidad y el flujo constante de imágenes que domina la sociedad actual.

Mecanismo de la exposición y curaduría

La muestra es comisariada por Ferran Barenblit junto a Ines Goldbach, directora del Kunsthaus Baselland. La presentación reúne piezas de gran formato de doce artistas, combinando selecciones de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación CaixaBank con propuestas del contexto artístico local de Basilea. Barenblit explica que su fascinación radica en pensar el arte desde la percepción misma y los retos que esta genera en la construcción de relatos contemporáneos.

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Enfoque en la percepción y el tiempo

El comisario Ferran Barenblit afirma que el mero acto de observar altera aquello que se observa. La exposición invita al visitante a desplazarse por las salas con todos los sentidos alertas, deteniéndose para reconsiderar lo que ve. Esta aproximación al arte busca cambiar de posición y plantearse nuevas preguntas, introduciendo el tiempo como una dimensión esencial con la que debemos conectar. La percepción no se trata como un proceso neutral, sino como una actividad del cuerpo entero condicionada por la experiencia y la memoria.

Obras clave y artistas destacados

Entre las obras destacadas se encuentra 'Globulocell' de Ernesto Neto de 2001, perteneciente a la colección de la Fundación CaixaBank. También se presenta 'Hear Me with Your Eyes' de Geneviève Cadieux de 1989, donde la artista utiliza fotografías de gran formato para explorar cómo escuchamos a través de la vista. Por otro lado, 'When I Am Pregnant' de Anish Kapoor de 1992 juega con la percepción de las formas, mostrando cómo la posición del espectador y el tiempo dedicado revelan volúmenes que inicialmente parecen manchas.

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Interacción espacial y arquitectura

El propio edificio del Kunsthaus Baselland, ubicado en Dreispitz, forma parte integral de la experiencia artística. La arquitectura condiciona el movimiento y la relación con las obras, influyendo en qué se ve y en qué momento se ve. Artistas locales como Giacomo Santiago Rogado y Maya Rikli dialogan con la colección internacional. Rikli permite percibir el olor en su pieza 'Sonido' de 2026, mientras que Rogado envuelve al visitante tras una entrada que actúa como burladero.

Impacto en la experiencia del visitante

La muestra reivindica una mirada que necesita tiempo y no se conforma con lo que aparece a primera vista. No existe una interpretación correcta o incorrecta, ya que la pieza no cambia, sino el espectador. Completan el conjunto obras de Douglas Gordon, Hagar Schmidhalter y Cristina Iglesias, quien convierte el tránsito por un corredor en una experiencia artística que intensifica la relación con el espacio mediante sonidos y ritmo de movimiento.