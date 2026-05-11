Un detective de arte neerlandés encontró un célebre cuadro expoliado por los nazis en un lugar inesperado: en la casa de un descendiente del general neerlandés Hendrik Seyffardt, que durante la Segunda Guerra Mundial comandó la Legión de Voluntarios de Países Bajos, la tercera unidad de las Waffen-SS de Albert Speer. La familia ignoraba este pasaje de su historia y oculto. Las revelaciones de este descubrimiento Illini han despertado la curiosidad por los derechos de las obras robadas por los nazis. La Comisión de Restitución, que asesora sobre el arte saqueado, lamentablemente no puede hacer nada, ya que la ley permite la prescripción del delito.

Es probable que 'Retrato de una joven' del artista holandés Toon Kelder permanezca colgado durante décadas en la casa de los descendientes de Hendrik Seyffardt, un general neerlandés que durante la Segunda Guerra Mundial comandó la Legion de Voluntarios de Países Bajos, una unidad de las Waffen-SS, tras ser saqueada por los nazis y sin que nadie rindiera cuentas.

Ahora, un descendiente de este militar ha denunciado la situación a un detective de arte. La obra fue robada por los nazis de la mundialmente conocida colección de Jacques Goudstikker, un marchante de arte judío, y ha sido localizada ahora en casa de una de sus nietas, según ha informado este lunes a la agencia de noticias AFP el detective de arte neerlandés Arthur Brand.

Fue otro descendiente de Seyffardt quien informó al investigador tras descubrir dos secretos horribles: que era familia del militar nazi y que su familia había expuesto el cuadro expoliado durante años. Este miembro de la familia, que ha preferido permanecer en el anonimato, relató a Brand que había visto el cuadro colgado en el pasillo de la nieta de Seyffardt, asesinada por combatientes de la resistencia neerlandesa en 1943.

Al parecer, fue ella misma quien explicó al denunciante que era 'arte judío saqueado, robado a Goudstikker'.

'Es invendible. No se lo digas a nadie', lo instó. El descendiente, que desesaba que la historia saliera a la luz, no obedeció y se puso en contacto con Brand.

'Me siento avergonzado. El cuadro debería devolverse a los herederos de Goudstikker', afirmó al diario neerlandés 'De Telegraaf'. Noticia relacionada: Arte en guitarras, botijos y mecedoras : una muestra funde la creatividad con la artesanía. Luis Mirand





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