Arsenal vs. PSG: The 2025/2026 Champions League Final

The 2025/2026 Champions League final between Arsenal and PSG is set to take place on Saturday. The match will be played at a new time, with the final starting at 12 p.m. in Miami, 9 a.m. in Los Angeles, 10 a.m. in Mexico City, 11 a.m. in Bogota, 1 p.m. in Buenos Aires, and 6 p.m. in Madrid. The other teams that could potentially win two 'orejonas' in a row are Real Madrid, AC Milan, Nottingham Forest, Liverpool, Bayern Munich, Ajax, Inter Milan, and Benfica. Arsenal are looking to win their first title in the UEFA Champions League, while PSG are aiming for their sixth title.

El Arsenal de Inglaterra y el Paris Saint-Germain de Francia se enfrentan este sábado en la gran final de la Champions League 2025/2026 . Por primera vez en mucho tiempo cambió el horario de la final, que se llevará a cabo a las 12 p.m. de Miami ; a las 9 a.m. de Los Ángeles; a las 10 a.m. de Ciudad de México; a las 11 a.m. de Bogotá; a las 1 p.m. de Buenos Aires ; y a las 6 p.m. de Madrid .

Los otros equipos que pueden presumir de ganar dos ‘orejonas’ seguidas son el Real Madrid, AC Milan, Nottingham Forest, Liverpool, Bayern Munich, Ajax, Inter de Milán y Benfica. El conjunto parisino busca el campeonato, mientras que la escuadra londinense quiere su primer título de la UEFA Champions League. En Estados Unidos estarán las opciones de Paramount+, TUDN y DAZN, mientras que en México se verá a través de MAX y FOX.

En Argentina se podrá sintonizar en FOX Sports, ESPN y Disney+, mientras que en Colombia ESPN o Disney+. En España podrá verse por Movistar+. Cuidado, por primera vez en mucho tiempo se cambió el horario de la final de la Champions League, que se adelantó varias horas, así que a tomar nota. PSG y Arsenal se midieron en la semifinal de la pasada Champions League, y ahora lo harán en la final.

La temporada de clubes en Europa está a punto de terminar, y mientras casi todos están de vacaciones o preparándose para el Mundial 2026, hay dos equipos que solo piensan en una cosa: levantar la ‘Orejona’





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