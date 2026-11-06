Arresto de Cristian Corvillo yAndrea de la Torre en la Audiencia Nacional

La Policía Nacional detiene al exconcejal Cristian Corvillo y Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, por su presunta implicación en el caso Koldo.

La Policía Nacional ha detenido este jueves a Cristian Corvillo y a Andrea de la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, como parte de la investigación judicial que se desarrolla ante la Audiencia Nacional. Las detenciones se producen dos días después de que el magistrado instructor, Ismael Moreno, abriera una nueva pieza separada de carácter secreto al recibir un nuevo informe de los agentes investigadores. Esta operación ha dejado un balance final de seis personas arrestadas en total, extendiendo las acciones policiales a varias ubicaciones geográficas clave.

Detalles del operativo judicial y registros

El juez Ismael Moreno ha ordenado esta medida cautelar con el objetivo de esclarecer los vínculos empresariales y personales que podrían conectar a los detenidos con las irregularidades investigadas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han procedido a realizar varios registros domiciliarios y vehículos asociados a los implicados. Entre los lugares intervenidos se encuentra el domicilio del exministro en Valencia, la vivienda del detenido en Córdoba, así como la propiedad de Andrea de la Torre.

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En paralelo, los agentes han requerido información oficial a Adif y a Adif Alta Velocidad en Madrid, instituciones centrales en las operaciones de infraestructura ferroviaria bajo escrutinio. La operación en la provincia de Córdoba comenzó a primera hora de este jueves y se prolongó hasta pasadas las 15.00 horas. Durante la intervención policial en la residencia de Corvillo, los agentes se deslizaron discretamente por la zona, subiendo a un vehículo policial junto al detenido y abandonando el lugar.

Posiciones del Gobierno y del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvinculado por completo su persona de las detenciones, asegurando en una rueda de prensa tras finalizar la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid que la situación no representa una sorpresa política. Sánchez ha manifestado que lo que se investiga parece ser un caso que lleva siendo analizado por la justicia durante unos cuantos años, lo que invalida cualquier intento de vincular las acciones judiciales recientes con su gestión actual o su entorno personal.

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Por su parte, la organización del PSOE de Córdoba ha emitido un comunicado donde subraya que el empresario Cristian Corvillo solo está afiliado a la formación como militante de base, sin ostentar cargos de responsabilidad. La dirección provincial cordobesa ha indicado que actuará en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, manteniendo una postura de distanciamiento administrativo inmediato.

La afiliación a un partido político en España está regulada como un derecho fundamental en la Constitución Española, pero los estatutos internos del PSOE establecen que la apertura de un expediente disciplinario de expulsión está tipificada en los casos de condena firme por delitos graves. Esta sanción interna se aplica especialmente a aquellos hechos vinculados a la corrupción, violencia, discriminación y vulneración del código ético del partido, normas que ahora se están evaluando en el contexto de la judicialización.

Vínculos con Koldo y Aldama en la trama

El nombre de Cristian Corvillo comenzó a aparecer en las investigaciones del caso Koldo en 2024, cuando un auto del juez apuntó a sus posibles conexiones empresariales y las de su hermano Rubén Jonás con el presunto conseguidor Víctor de Aldama. El magistrado señaló que Corvillo habría adquirido en mayo de 2022 participaciones de MTM 180 Capital, una sociedad utilizada por Aldama para suscribir contratos con Soluciones de Gestión.

A través de esta estructura societaria, Víctor de Aldama percibió 3,3 millones en adjudicaciones investigadas por la compra de mascarillas durante la pandemia. Los informes de la Policía Nacional recogen que Corvillo y Aldama se situaron en un mismo hotel de Málaga días antes de la firma de documentos notariales relacionados con las mencionadas operaciones financieras. Esta coincidencia temporal y geográfica se ha considerado un elemento clave para establecer la presunta colaboración.

Los informes también indican que se encontraron registros de estancias en distintos hoteles de Andalucía que coincidían con los desplazamientos del exministro José Luis Ábalos a la comunidad autónoma. Estas coincidencias en la localización de las autoridades y los investigados han reforzado la hipótesis de que existía una red de contactos paralela a las actividades oficiales. En marzo de 2024, cuando trascendieron estos vínculos, Corvillo calificó la situación de surrealista, lamentando las consecuencias que las informaciones estaban teniendo para su familia.

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Historial político y empresarial de Corvillo

Cristian Corvillo comenzó a militar en el PSOE en 2002 en una localidad cordobesa donde también inició su actividad empresarial. En 2015, fue elegido para encabezar la candidatura socialista a la alcaldía tras recibir el respaldo del 76,6% de los afiliados que participaron en una asamblea. Sin embargo, al final no fue el candidato en las elecciones municipales, ya que la dirección provincial eligió a José Ignacio Expósito, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera política local.

Fundador en 2009 del Grupo Egisse Servicios Asistenciales, Corvillo se dedicó a actividades como la formación, la limpieza, la vigilancia o la ayuda a domicilio. Ocupó responsabilidades internas en agrupaciones socialistas, incluyendo la vicesecretaría de la agrupación cordobesa de Ciudad Jardín. Su trayectoria política interna refleja una adaptación constante a los liderazgos del partido, buscando siempre el respaldo de las figuras más influyentes.

En 2015, Corvillo había apoyado a Eduardo Madina y a Susana Díaz, publicando en redes sociales mensajes de lealtad hacia la socialista andaluza con frases como Andaluca esta a la izquierda de España. Este apoyo inicial evolucionó hacia figuras nacionales en años posteriores, consolidando su perfil como un activo de base comprometido con la corriente principal del socialismo español.

En 2017 terminó apoyando a Pedro Sánchez en su intento de recuperar el liderazgo del PSOE. Durante aquella campaña, publicó una imagen del actual jefe del Ejecutivo vestido con vaqueros, camisa de cuadros y gafas de sol, mientras comía un plato de paella junto a un camión con una pancarta del PSOE. Corvillo escribió entonces que se equivocaron al decirle que no era el momento, aprovechando la oportunidad para votar a Pedro Sánchez. Este apoyo continuó en 2019, año de la exhumación de Francisco Franco, cuando publicó una fotografía junto al presidente describiéndolo como un líder de confianza.