Arrestan a ciudadano venezolano por amenazar a Trump con armas cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto detiene a Ronny Yordrix Guanipa Chrinos en Washington al encontrar armas en vehículo robado tras amenazas contra Donald Trump.

El Servicio Secreto de Estados Unidos arrestó el jueves a un hombre cerca de la Casa Blanca que presuntamente llevaba varias armas en un vehículo robado y amenazaba con matar al presidente Donald Trump.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del Servicio Secreto observaron a Ronny Yordrix Guanipa Chrinos -un ciudadano venezolano que, según el DHS, ingresó ilegalmente a Estados Unidos- actuando de manera sospechosa en un automóvil junto a la Casa Blanca.

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Motivos del arresto y hallazgos del DHS

El DHS indicó en un comunicado de prensa que al confrontar al sospechoso, este declaró que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban venir a Washington y matar al presidente Trump. Los agentes descubrieron entonces que el vehículo había sido reportado como robado, y el sospechoso admitió tener armas en su automóvil.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos arrestó a Ronny Yordrix Guanipa Chrinos por varios cargos relacionados con armas de fuego. El DHS informó que es un ciudadano venezolano que se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal.

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Armas encontradas y cargos imputados

Los agentes hallaron un rifle y dos pistolas, además de docenas de cartuchos de munición, dentro del vehículo, informó el DHS. Chrinos fue arrestado bajo múltiples cargos relacionados con armas de fuego, así como por uso no autorizado de un vehículo y recepción de bienes robados.

Actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. El DHS señaló que Chrinos ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2024.

Declaraciones oficiales sobre la amenaza

Sean Curran, director del Servicio Secreto de Estados Unidos, declaró: "Este es el ejemplo más reciente de cómo el personal del Servicio Secreto recurre a su amplia capacitación y experiencia para desactivar una situación volátil que representaba una amenaza inminente para las personas bajo nuestra protección y para otros estadounidenses".

Curran añadió que "este incidente refleja el entorno de mayor amenaza en el que operamos, así como el número constante de individuos armados que se sienten atraídos por el complejo de la Casa Blanca".

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Impacto en la seguridad y contexto histórico

Según el Servicio Secreto, la Casa Blanca ha registrado un aumento significativo en los incidentes relacionados con problemas de salud mental. La Casa Blanca y la presidencia señalan, según las autoridades, que pueden actuar como un punto focal simbólico para personas con dichos problemas.

En mayo, agentes del Servicio Secreto abatieron a tiros a un hombre con antecedentes de problemas de salud mental después de que este abriera fuego cerca de un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca.

Con información de Holmes Lybrand