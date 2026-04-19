Arranca la regularización presencial para migrantes en España

Desde este lunes, las personas migrantes en España con más de cinco meses de estancia pueden solicitar su regularización de forma presencial en 400 oficinas, tras una exitosa fase telemática.

A partir de este lunes, se abre una nueva ventana de oportunidad para las personas migrantes en España que buscan regularizar su situación. Con la implementación de un sistema de cita previa, aquellos que cumplan con los requisitos podrán iniciar los trámites de regularización extraordinaria de manera presencial en 400 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional. El requisito fundamental para poder acceder a este proceso es haber permanecido en España de forma continuada durante al menos cinco meses, con fecha de entrada anterior al 1 de enero.

La necesidad de esta medida queda patente en testimonios como el de Medhi, quien comparte su frustración: 'No he parado de trabajar en 10 años y no tengo ni un día cotizado'. Medhi ya se encuentra inmerso en la recopilación de la documentación necesaria, un proceso que, aunque laborioso, representa la esperanza de un futuro con derechos y oportunidades. Paralelamente, en el Consulado de Marruecos en Sevilla, Abdhú dedica su tiempo a orientar y asistir a otros compatriotas en la obtención de los papeles requeridos. 'Hay mucha gente que quiere trabajar y no puede por no tener papeles', comenta Abdhú, transmitiendo el anhelo generalizado de 'que todo salga bien' para quienes aspiran a una nueva vida y una oportunidad laboral digna en España.

La urgencia de estas solicitudes se reflejó en la fase telemática iniciada el pasado jueves, cuando en tan solo 24 horas se registraron 13.500 peticiones y se reservaron cerca de 20.000 citas para la atención presencial que ahora comienza. Este nuevo enfoque presencial se materializa con la puesta en marcha de oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, entidades clave para la agilización de estos expedientes.

La trascendencia personal de esta regularización se manifiesta en las palabras de Zuleima, quien emocionada expresó a laSexta: 'Para mí regularizarme sería como volver a nacer en este país'. La posibilidad de reencontrarse con sus hijas, a las que no ha podido abrazar en cuatro años, es un motor poderoso para su esperanza. En el ámbito político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido enérgicamente la medida, destacando durante un acto del PSOE en Huelva: 'España fue y es hija de migrantes y no va a ser padre ni madre de xenofobia y discursos racistas como los que practica el Partido Popular y Vox'.

Esta declaración subraya la polarización política en torno a la regularización, ya que tanto el Partido Popular como Vox han manifestado su rotundo rechazo a la iniciativa. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha calificado la medida de 'inhumana, injusta, insegura e insostenible'. Sin embargo, diversos expertos y organizaciones sociales insisten en la importancia de la regularización, recordando que los migrantes 'son parte de nuestra sociedad y contribuyen a ella' y que la regularización de miles de personas no solo mejorará sus vidas, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía y la cohesión social del país.

La medida busca integrar a una población que ya forma parte activa de la vida económica y social, reconociendo su contribución y facilitando su plena participación. El proceso de regularización extraordinaria representa un paso significativo hacia el reconocimiento y la inclusión de la población migrante en España. La habilitación de 400 puntos de atención presencial, sumada a la exitosa acogida de la fase telemática, demuestra una demanda considerable y una necesidad apremiante por parte de miles de personas que buscan formalizar su estatus legal.

Esta iniciativa no solo tiene implicaciones administrativas, sino que también aborda profundas cuestiones humanitarias y sociales. La posibilidad de obtener permiso de trabajo y residencia abre puertas a empleos formales, acceso a servicios públicos y, en última instancia, a una vida con mayor seguridad y dignidad. Los testimonios recogidos evidencian el profundo impacto emocional y práctico que esta medida puede tener, permitiendo a personas como Medhi dejar atrás la precariedad laboral y a Zuleima la angustia de la separación familiar.

La política migratoria española se enfrenta a un debate complejo, y la postura del Gobierno, defendida con vehemencia por el presidente Sánchez, contrasta fuertemente con la oposición de partidos como el PP y Vox. Las críticas de estos últimos se centran en argumentos de seguridad, sostenibilidad e insostenibilidad, mientras que los defensores de la regularización apelan a la contribución de los migrantes, los principios humanitarios y los beneficios económicos y sociales de la integración.

La regularización de estas personas es vista por muchos como un reconocimiento de su presencia ya establecida y de su aporte a la sociedad española, más allá de las cifras de solicitudes y citas. Es un proceso que va más allá de lo burocrático, tocando las fibras más sensibles de la vida de quienes buscan un futuro en España.





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