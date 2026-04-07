Arranca la Campaña de la Renta 2025: Fechas Clave, Novedades y Obligaciones

La Campaña de la Renta para los ejercicios fiscales 2025 y 2026 ya está en marcha. Este artículo detalla las fechas clave, las diferentes opciones de presentación (internet, teléfono, presencial), las obligaciones de declaración y las principales novedades para los contribuyentes.

La Campaña de la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, abre sus puertas el miércoles 8 de abril, marcando el inicio de un proceso crucial para millones de contribuyentes en España. La Agencia Tributaria ha dispuesto una serie de herramientas y canales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, introduciendo además diversas novedades que buscan simplificar y optimizar el proceso de declaración.

La presentación de la declaración de la renta a través de internet se habilita a partir del 8 de abril, ofreciendo una opción rápida y accesible para aquellos que prefieren esta modalidad. La campaña se extiende hasta el 30 de junio, plazo límite para la presentación voluntaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este año, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales de forma anticipada, permitiendo la preparación previa de la documentación y la agilización de los trámites. Además, se encuentra disponible el número de referencia para el ejercicio fiscal 2025, un elemento clave para la identificación y gestión de la declaración. Es importante destacar que el plazo para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio, lo que subraya la importancia de cumplir con los plazos establecidos. Los contribuyentes deben prestar especial atención a las fechas límites para evitar recargos o sanciones.\El proceso de declaración de la renta para el ejercicio fiscal 2025 ofrece diversas opciones para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente. Además de la presentación por internet, la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de confeccionar la declaración por teléfono, un servicio disponible desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Para acceder a este servicio, es necesario solicitar cita previa desde el 29 de abril hasta el 27 de junio. Asimismo, la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria estará disponible a partir del 1 de junio, con cita previa solicitable desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio. En cuanto a los medios de pago, la Agencia Tributaria ofrece diversas opciones para facilitar el ingreso de la cuota tributaria. Los contribuyentes pueden optar por la domiciliación bancaria, el pago mediante cargo en cuenta, el Número de Referencia Completo (NRC), tarjeta de crédito o débito, en condiciones de comercio electrónico seguro, y transferencias instantáneas a través de plataformas de comercio electrónico seguro como Bizum. También se permite el pago mediante un documento de ingreso, que debe ser impreso y presentado en una entidad colaboradora dentro del plazo establecido. La diversidad de opciones busca garantizar la comodidad y accesibilidad para todos los contribuyentes.\En cuanto a las obligaciones de declaración, para la Campaña de la Renta de 2025, estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador, o a 15.876 euros de dos o más pagadores. También deberán declarar las personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hayan estado de alta como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Asimismo, están obligados a presentar declaración los titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia. Por el contrario, los beneficiarios de prestaciones por desempleo, gracias a la convalidación del real decreto-ley de revalorización de pensiones, no estarán obligados a presentar la declaración del IRPF. Las novedades para esta campaña incluyen actualizaciones en beneficios fiscales aprobados por las comunidades autónomas, aunque el marco estatal se mantiene estable. Se incorporan novedades para autónomos, ganancias de patrimonio por premios, ETFs y Sicavs y una nueva deducción para rentas bajas. Renta Web introduce mejoras en el sistema de avisos para liquidaciones con ascendientes o descendientes con rentas entre 1.800 y 8.000 euros, identificando si están obligados a declarar y calculando el rendimiento mínimo de arrendamientos a familiares. Los autónomos tendrán nuevas casillas para regularizaciones de cotizaciones, desglose en módulos del sector agrícola y nuevas casillas para la devolución de subvenciones. Para las ganancias de patrimonio por premios, ETFs y Sicavs, se crean casillas específicas y se facilita el traslado automático de datos





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Renta 2025 IRPF Declaración De La Renta Agencia Tributaria Autónomos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TaxDown multiplica a David Bustamante por cinco para hablar de la Renta 2025Con un humor absurdo, la campaña busca que cada espectador se vea reflejado en al menos uno de los personajes que interpreta el cantante.

Read more »

La Campaña de la Renta arranca el miércoles con la presentación de las declaraciones por InternetLa Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales y otros contenidos con el objetivo de que puedan adelantar las gestiones de cara a la...

Read more »

La Campaña de la Renta arranca el miércoles con la presentación de las declaraciones por InternetLa Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales y otros contenidos con el objetivo de que puedan adelantar las gestiones de cara a la...

Read more »

Comienza la Campaña de la Renta 2025: Novedades y PlazosLa Campaña de la Renta 2025 arranca el 8 de abril con importantes cambios, especialmente para trabajadores con el salario mínimo interprofesional (SMI). Se detallan plazos, novedades y deducciones clave, incluyendo la deducción por la subida del SMI. Se compara con datos de la campaña anterior.

Read more »

Deducciones en la Renta 2025: Guía Completa para ContribuyentesDescubre qué son las deducciones, cómo funcionan y las novedades para la declaración de la renta 2025. Información clave sobre deducciones estatales y autonómicas, documentación necesaria y cómo optimizar tu declaración.

Read more »

Ciberataques en la Campaña de la Renta 2025-2026: Cómo ProtegerseLa campaña de la declaración de la renta 2025-2026 se inicia el 8 de abril, y los expertos en ciberseguridad advierten sobre un aumento de estafas. Los ciberdelincuentes utilizarán tácticas tradicionales y nuevas, incluyendo inteligencia artificial, para robar datos y dinero. Se alertan sobre SMS, correos electrónicos y llamadas fraudulentas, instando a la precaución.

Read more »