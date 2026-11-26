La Asociación ArqueoAntro excava en Peña Juliana para localizar restos de la Guerra Civil en la Línea XYZ, un enclave clave de la defensa republicana en Castellón durante 1938.

La Asociación Científica ArqueoAntro ha reiniciado sus excavaciones en el estratégico punto montañoso de Peña Juliana, ubicado en las cercanías de Bejís, en la provincia de Castellón. Esta intervención arqueológica busca localizar, documentar y recuperar los restos humanos de combatientes fallecidos durante los intensos combates de 1938, enmarcados en la defensa de la Línea XYZ contra el avance franquista.

Contexto Militar de la Línea XYZ en 1938

La importancia histórica de este escenario se remonta a febrero de 1938, cuando las tropas sublevadas recuperaron Teruel y dividieron en dos el territorio controlado por la República. Ante esta ofensiva, el ejército republicano proyectó la Línea XYZ, un sistema de defensa en profundidad que aprovechaba la complicada orografía de las montañas interiores de Castellón, Valencia y Teruel. Esta línea no consistía en una muralla continua, sino en catorce centros de resistencia, trincheras y parapetos diseñados para dificultar los movimientos enemigos y controlar los accesos hacia la costa mediterránea, extendiéndose desde Almenara hasta Santa Cruz de Moya.

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En este contexto, Peña Juliana se convirtió en un punto de especial importancia dentro del sector de Bejís y Abejuela. Durante julio y agosto de 1938, se sucedieron enfrentamientos muy duros en la zona hasta que las tropas sublevadas consiguieron tomar definitivamente el enclave entre los días 18 y 20 de agosto. Aunque la ofensiva hacia Valencia se detuvo inicialmente ante las posiciones republicanas ese mismo verano, los combates y operaciones de desgaste continuaron en el interior de la región durante meses.

Complejidad Operativa y Geográfica del Yacimiento

Álex Calpe, director Arqueológico de ArqueoAntro, ha destacado que las condiciones geográficas de Peña Juliana hacen especialmente compleja cualquier intervención arqueológica. Se trata de un enclave situado a una altitud considerable, donde el acceso desde Bejís requiere recorrer unos 40 minutos por pista forestal y continuar después aproximadamente media hora a pie. Esta circunstancia condiciona considerablemente la organización de los trabajos, desde el traslado de herramientas y equipos hasta la evacuación de los restos humanos y materiales que se van localizando.

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Las dificultades de acceso se suman a las condiciones meteorológicas imprevisibles y a la dispersión de los restos por las laderas. El paso del tiempo, la exposición a los elementos naturales y el expolio han alterado los espacios de enterramiento, dificultando tanto la reconstrucción de los individuos como la identificación de los combatientes. En ocasiones, los hallazgos consisten únicamente en pequeños fragmentos óseos que deben estudiarse junto con el contexto arqueológico y el material bélico recuperado en las inmediaciones.

Objetivos Científicos y Memoria Histórica

La actuación de ArqueoAntro tiene como objetivo principal recorrer y estudiar diferentes sectores de la montaña para localizar el mayor número posible de restos humanos. El equipo de especialistas excava, retira los huesos y el material bélico, y realiza el pertinente estudio e identificación para dar respuesta a las familias que todavía buscan a sus desaparecidos. Esta intervención contribuye al conocimiento histórico de los enfrentamientos y pone en valor la memoria de los combatientes, especialmente la de los miembros del ejército republicano que quedaron abandonados en esas montañas.

Tras varios años de pausa, el regreso de ArqueoAntro a Bejís permite recuperar la información sobre uno de los episodios más duros de la Guerra Civil en la zona. Las huellas del conflicto, como trincheras y posiciones defensivas, siguen siendo visibles en el terreno, proporcionando testimonio de la batalla del Levante. El trabajo de campo continúa con el rigor científico necesario para preservar la verdad histórica y honrar a quienes perdieron la vida en este estratégico corredor de defensa republicana.