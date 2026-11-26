Arqueólogos revelan estructura de 2600 años en Buto, Egiro, usando radar satelital y tomografía eléctrica para analizar la capital del Bajo Egipto.

Un equipo internacional de arqueólogos ha logrado redescubrir una antigua estructura egipcia que permaneció oculta bajo la superficie durante casi 2.600 años. Los primeros indicios de esta edificación fueron detectados desde el espacio mediante imágenes de radar satelital, lo que permitió localizar elementos arquitectónicos enterrados en una superficie que supera el tamaño de un campo de fútbol. Este hallazgo crucial se encuentra ubicado en la región del delta del Nilo, en Egipto, una zona caracterizada por ser plana, de baja altitud y contar con suelos blandos ricos en sedimentos que han preservado la historia durante milenios.

Detalles Técnicos del Descubrimiento

La investigación, cuyos hallazgos fueron publicados este año en la revista Acta Geophysica, empleó una metodología innovadora para penetrar en la tierra sin realizar excavaciones masivas iniciales. Para explorar a mayor profundidad bajo la superficie, el equipo utilizó instrumentos terrestres que enviaban pequeñas corrientes eléctricas al suelo. Los expertos midieron la facilidad con la que estas corrientes atravesaban distintos materiales, aplicando una técnica conocida como tomografía de resistividad eléctrica, o ERT por sus siglas en inglés. Este procedimiento permitió a los arqueólogos identificar con precisión la antigua estructura y obtener información detallada sobre sus cimientos.

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Los datos recopilados mediante estas técnicas no invasivas han proporcionado pistas valiosas sobre las prácticas de construcción del antiguo Egipto. La ciudad de Buto, donde se realizó la investigación, fue un importante centro político y religioso del norte de Egipto, cuyos orígenes se remontan al cuarto milenio antes de nuestra era. Esta antigua metrópoli funcionaba como un centro de culto dedicado a Uadyet, una diosa cobra que, según las creencias de la época, protegía el Bajo Egipto. La combinación de datos satelitales con estudios sobre el terreno permitió a los investigadores distinguir vestigios arqueológicos de distintos períodos históricos sin alterar significativamente el sitio.

Posiciones de Expertos y Contexto Histórico

La función exacta del edificio permanece en gran parte como un misterio para la comunidad científica, aunque los investigadores sospechan que tenía un propósito religioso. El estudio indica que la estructura podría haber servido como tumba, santuario o residencia de sacerdotes. La edificación, construida con adobe, data de la dinastía XXVI de Egipto, también conocida como el período saíta, el cual abarcó los siglos VII y VI antes de Cristo. Sus dimensiones son considerables, midiendo aproximadamente 25 por 20 metros, lo que sugiere una importancia arquitectónica y simbólica relevante en la antigüedad.

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Hussein Bassir, egiptólogo y director del Museo de Antigüedades de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, quien no participó directamente en el estudio, ha destacado la importancia de estos hallazgos. Bassir afirmó en un correo electrónico que la identificación de una estructura de adobe de considerable tamaño, posiblemente asociada con actividades religiosas o administrativas, añade otra dimensión importante a nuestra comprensión de este sitio de relevancia histórica. Este comentario refuerza la idea de que Buto fue uno de los centros religiosos y políticos más importantes del antiguo Bajo Egipto.

Impacto Real y Próximos Pasos

Lo que se encuentra debajo de la estructura principal ha llamado especialmente la atención de los autores del estudio y los expertos independientes. Los investigadores detectaron una capa de arena ubicada entre 6 y 7 metros de profundidad, que se cree fue colocada deliberadamente por los antiguos egipcios para crear una base nivelada y estable. Este detalle técnico podría ofrecer pistas cruciales sobre cómo los constructores antiguos adaptaron sus técnicas al terreno blando y propenso a inundaciones del delta del Nilo. El suelo rico en arcilla de esta región supone un desafío significativo porque se expande cuando está húmedo y se contrae al secarse, lo que puede dañar las estructuras con el tiempo.

Los datos obtenidos durante los estudios del terreno guiaron posteriormente las excavaciones del equipo en el sitio. Durante estas intervenciones más directas, se descubrieron varios objetos asociados con prácticas religiosas, entre ellos amuletos y un altar. Además de la estructura de adobe principal, el equipo detectó indicios de asentamientos que se cree que datan del período ptolemaico, entre 305 a. C. y 30 a. C., o del período romano, que abarcó desde 30 a. C. hasta 395 d. C. Los vestigios más antiguos se encuentran por debajo del nivel de las aguas subterráneas, lo que dificulta las excavaciones tradicionales debido a la filtración de agua.

El descubrimiento subraya la creciente importancia de combinar el trabajo arqueológico de campo tradicional con tecnologías avanzadas no invasivas para descubrir nuevos detalles sobre el mundo antiguo. Es posible que los antiguos constructores añadieran la arena para nivelar el terreno, proporcionar una base más firme o distribuir de manera más uniforme el peso del edificio sobre el suelo situado debajo. Como concluyó Hussein Bassir, este descubrimiento nos recuerda que muchos capítulos de la historia del antiguo Egipto permanecen ocultos bajo tierra, esperando ser revelados mediante la innovación técnica y la persistencia científica.