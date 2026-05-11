Arqueólogos Confirman el Hallazgo de la Primera Ciudad Fundada por el Imperio Español en el Estrecho de Magallanes

Un equipo de investigación ha identificado un ajuar funerario y restos de materiales europeos que no respondían a naufragios posteriores, y ha encontrado una moneda de plata acuñada bajo el reinado de Felipe II, con las marcas de ceca características de la época.

La tecnología moderna de análisis químico y biológico nos permite hoy 'escuchar' lo que esos restos óseos y esa moneda de plata tienen que decir.

La historia de la navegación y la conquista en el extremo sur de América acaba de cerrar uno de sus capítulos más esquivos. Durante más de cuatro siglos, la ubicación precisa de, la primera ciudad fundada por el Imperio Español en el Estrecho de Magallanes, era un fantasma cartográfico que había burlado a historiadores y expediciones.

Sin embargo, un equipo multidisciplinario de arqueólogos ha confirmado el hallazgo del sitio exacto en las inmediaciones del Cabo Vírgenes





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