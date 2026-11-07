Armengol y Marí se enfrentan por el escándalo de las mascarillas en Baleares

La presidenta del Govern y José Vicente Marí intercambia acusaciones sobre el caso de las mascarillas, con el PP exigiendo cuentas políticas mientras el PSIB defiende su gestión.

Este sábado 7 de noviembre tuvo lugar un intenso cruce de acusaciones políticas en las islas Baleares en torno al controvertido caso de las mascarillas sanitarias. Muriel Armengol, dirigente socialista y secretaria general del PSIB-PSOE, exigió directamente a las administraciones gobernadas por el Partido Popular que aclaren el papel que jugó material sanitario en la defensa de Koldo García. Esta revelación ha reacendido el debate sobre la gestión de la emergencia sanitaria y las contrataciones realizadas durante la pandemia.

Acusaciones de Armengol sobre el Partido Popular

En declaraciones a los medios de comunicación en Ibiza, Armengol también recordó que es cabeza de lista al Congreso por su circunscripción y utilizó este escenario para atacar a la oposición. Consideró que corresponde exclusivamente al Partido Popular explicar por qué algunas de sus administraciones podrían estar destinando fondos públicos a esa defensa legal. La política balear dejó clara su posición al afirmar que si algún alcalde o presidente del Consell d'Eivissa están dando dinero a Koldo García, deberían explicar por qué.

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Armengol señaló que esta situación podría tener más que ver con Koldo García de lo que nunca han explicado sus adversarios políticos. La secretaria general del PSIB-PSOE defendió enérgicamente la actuación de su Ejecutivo durante la pandemia, asegurando que las investigaciones han demostrado que desde el Govern balear se actuó con honestidad, transparencia y pensando siempre en el interés general. Para ella, se quiere juzgar a esta gente sin que haya nadie imputado, ni ningún funcionario, después de haber tenido que aguantar durante todo este tiempo las mentiras del PP de Baleares contra su persona y contra muchos cargos políticos de la comunidad autónoma.

El Partido Popular exige responsabilidad política

Por su parte, el candidato del Partido Popular al Congreso por Baleares, José Vicente Marí, señaló a Armengol como la responsable política del caso. Marí consideraba que era la máxima responsable del Govern cuando se produjeron los hechos controvertidos de contratación. Durante un acto celebrado en Inca, el político popular criticó duramente la gestión de su predecesora, indicando que mientras los ciudadanos sufrían la pandemia, Armengol permitió contrataciones cuestionables.

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Marí advirtió que no puede mirar hacia otro lado quien presidía el Govern que permitió aquella contratación. El candidato popular exigió explicaciones detalladas sobre los mecanismos de adquisición, acusando al anterior Govern de aceptar sin cuestionarlas las órdenes de contratación que, según sostiene, procedían del entorno del exministro de Transportes. Insistió en que Armengol era la presidenta, tenía la autoridad y debe explicar por qué su Gobierno actuó de aquella manera con fondos públicos.

Impacto económico y búsqueda de responsabilidades

La disputa se centra también en la dilación administrativa para recuperar el dinero público. Marí cuestionó que el Ejecutivo autonómico tardara tres años en iniciar las gestiones para reclamar el dinero a los involucrados. El candidato popular argumentó que la administración no solo permitió que nuestras islas quedaran vinculadas a una presunta trama de corrupción, sino que tampoco actuó con la diligencia necesaria para defender cuatro millones de euros que se perdieron por malas gestiones contractuales.

Finalmente, el candidato popular reclamó que se depuren aquellas contrataciones y que se aclaren todos los hechos sobre aquellas contrataciones. José Vicente Marí indicó que se deben depurar las posibles responsabilidades políticas derivadas de estos hechos. También consideró que Armengol no puede ampararse en su actual cargo como presidenta del Congreso para evitar dar explicaciones sobre su etapa al frente del Govern balear, manteniendo así la presión mediática y política sobre la gestión pasada del gobierno autonómico.