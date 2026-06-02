El atleta Armand Duplantis superó una pared de 5,50 metros de altura construida con productos de Lidl en un desafío deportivo en Estocolmo. El muro, que medía 12 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, fue donado a una cadena de supermercados sociales que apoya a personas en situación de vulnerabilidad.

El atleta Armand Duplantis superó una pared de 5, 50 metros de altura construida con productos de Lidl en un desafío deportivo en Estocolmo. El muro, que medía 12 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad, fue donado a una cadena de supermercados sociales que apoya a personas en situación de vulnerabilidad.

Duplantis, poseedor de 15 récords mundiales, aceptó el reto de Lidl después de demostrar su talento en la Diamond League en Shanghái. El atleta se enfrentó al muro en el pabellón deportivo Sätra Friidrottshall de Estocolmo, donde tuvo que superar un obstáculo completamente nuevo. A diferencia de una barra convencional, el muro era una estructura física mucho más voluminosa, lo que hizo más difícil calcular la orientación durante el despegue y la caída.

En su primer intento, Duplantis derribó el muro, pero en su segundo intento se detuvo justo antes del salto. Finalmente, en su tercer intento, Duplantis logró superar el muro, estableciendo un récord que nadie igualará en mucho tiempo. Lidl lanzó el reto a Duplantis a través de un mensaje directo en la red social Instagram, y el atleta aceptó con entusiasmo. El desafío deportivo fue un éxito y demostró la amplitud y profundidad del surtido de productos de Lidl.

El hecho de que incluso un poseedor del récord mundial necesitaría tres intentos para superar esta variedad pone de relieve la magnitud de este desafío. Juntos, Lidl y Duplantis han creado un momento icónico que demuestra que, si quieres superarte, necesitas un socio fuerte a tu lado, tanto en el deporte como en la vida cotidiana.

Además del espectáculo deportivo, Lidl ha lanzado también un mensaje claro a favor de la sostenibilidad y contra el desperdicio alimentario. Tras este evento, una cadena de supermercados sociales fundada por Stockholms Stadsmission que apoya a personas en situación vulnerable en Estocolmo mediante ayuda alimentaria, asesoramiento social y programas de integración a largo plazo, recibió los productos donados de Lidl.

La compañía se presenta como una aliada para un estilo de vida saludable y utiliza el deporte como plataforma para inspirar hábitos más equilibrados





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