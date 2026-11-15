Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán anuncia hundimiento de petroleros en Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán confirma el hundimiento de petroleros en aguas del golfo Pérsico por chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado oficialmente que uno de los buques afectados fue un 'superpetrolero' capaz de transportar más de dos millones de barriles de crudo, el cual se ha hundido en aguas del golfo Pérsico.

Detalles del hundimiento en el estrecho

Los incidentes en el estrecho de Ormuz sufrieron explosiones de gran magnitud tras chocar contra minas navales, según fue confirmado en un comunicado por la citada fuerza naval iraní.

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Este evento marca una escalada significativa en la tensión marítima regional, ya que el hundimiento de un buque tan grande representa un impacto considerable para el tráfico energético global que atraviesa esta vía estratégica.

Responsabilidades y acusaciones de Irán

Las fuerzas iraníes han acusado a los buques de haber apagado sus sistemas de identificación y posicionamiento para atravesar de manera ilegal el estrecho con el apoyo de las fuerzas estadounidenses.

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Según la versión oficial de Teherán, estos petroleros se incendiaron tras las explosiones causadas por el contacto con las minas, lo que justifica la acción naval bajo su narrativa de defensa territorial.

No obstante, las fuerzas iraníes no han identificado la bandera de los petroleros ni han informado sobre posibles víctimas o la situación de sus tripulaciones, manteniendo la incertidumbre sobre el destino exacto de las embarcaciones y sus ocupantes.

Contexto de tensión y reacciones internacionales

Este anuncio se produce en medio de una intensificación de estos sucesos desde mediados de septiembre y del pulso entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho de Ormuz.

En Omán, una organización regional ha informado de un incidente relacionado con un ataque a un petrolero mientras transitaba por el golfo Pérsico en dirección este, antes de entrar al estrecho de Ormuz.

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Aunque esta fuente no ha identificado a los responsables ni ha precisado si guarda relación directa con los incidentes anunciados por Irán, confirma que las rutas marítimas siguen siendo zonas de conflicto activo.

Consecuencias para el tráfico marítimo

Teherán mantiene restringido el tránsito por este paso marítimo y amenaza con atacar a los buques que utilicen rutas alternativas no autorizadas, advirtiendo de que correrán la misma suerte que los hundidos.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha registrado que, desde el inicio del conflicto hasta el 11 de noviembre, se han confirmado 134 incidentes en el estrecho de Ormuz y otras aguas de Oriente Medio.

Estos datos refuerzan la gravedad de la situación y sugieren que la inestabilidad en la región podría persistir, afectando directamente a la seguridad del suministro energético internacional en los próximos meses.