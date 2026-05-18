Argentina sin Di María en el Mundial 2026: Scaloni confirma su ausencia

El entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó el fin de Ángel Di María con la selección nacional. El rosarino decidió retirarse de 'La Selección' tras ganar la Copa América 2024 y seguirá su carrera en los Emiratos Árabes Unidos.

CNN Español — Cuando la selección de Argentina aterrice en Estados Unidos para defender el título conseguido en Qatar 2022, habrá un nombre ausente que llamará mucho la atención: Ángel Di María .

El ‘Fideo’, como se lo conoce en su país, es uno de los seis vigentes campeones del mundo que no estará en la cita de este año, ya que no integra la prelista de 55 futbolistas que entregó el entrenador Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, durante un partido ante Colombia por las eliminatorias de la Conmebol.

La prelista de Scaloni para el Mundial 2026: los seis campeones ausentes, las sorpresas y los que pelean un lugar El rosarino, de destacados pasos por el Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United y Benfica, no estará en el Mundial 2026 porque así lo decidió él





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