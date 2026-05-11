Argentina's economic shift: a new era of trade and investment with Europe

Argentina's economic shift towards a more open and integrated model in Latin America is influenced by the recent agreements with the European Union (EU). The Agreement, effective since May 1, 2022, aims to create a bigger market of over 740 million consumers and 25% of global GDP. The trade bloc is structured into three pillars, focusing on trade, political dialogue, and cooperation, transcending the mere exchange of goods.

Argentina parece haber iniciado un camino en esa dirección. La corrección de desequilibrios macroeconómicos, el avance en reformas orientadas a reducir distorsiones y la normalización de su inserción internacional configuran un cambio de régimen económico.

Este giro no solo redefine su dinámica interna, sino también su posicionamiento externo, desde fuente recurrente de volatilidad a potencial proveedor de estabilidad en un entorno global incierto. En este contexto, la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, desde el pasado 1 de mayo, marca un punto de inflexión





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