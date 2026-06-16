Argentina debuta contra Argelia en el Mundial 2026 con Messi buscando un hito histórico

La Albiceleste, vigente campeona, inicia su participación en el Grupo J ante una Argelia que vuelve tras 12 años. Messi jugará su sexto Mundial. Argentina busca romper una racha de malos debuts y conquistar el primer bicampeonato consecutivo en 60 años.

Argentina debuta en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia en el Estadio Kansas City por el Grupo J. El vigente campeón del mundo inicia su camino en la búsqueda de un hecho histórico: convertirse en la primera selección en ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

El rival, Argelia, regresa al torneo después de 12 años de ausencia y llega con la reputación de ser un equipo fuerte, rápido y ofensivo, una de las mejores cinco selecciones de África. El encuentro tendrá un sabor especial por la presencia de Lionel Messi. El capitán argentino, tras levantar el trofeo en Qatar 2022 y mostrarse pleno y feliz, se convertirá en el primer jugador en la historia en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Su trayectoria, desde el debut en 2006 hasta la consagración en 2022, está marcada por la perseverance tras varias finales perdidas. Ahora, con la confianza de un campeón, lidera a una selección que mezcla experiencia y juventud. La gran incógnita para el debut es el estado físico de la plantilla. Nicolás Tagliafico no podrá jugar al menos el primer partido, pero el técnico Lionel Scaloni no ha convocado a un reemplazo.

Los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegaron justos tras recuperarse de lesiones. Emiliano Martínez arrastra una pequeña fractura en un dedo, aunque jugaría. Cristian Romero y Julián Álvarez también tienen dudas. A pesar de esto, la Albiceleste llega con convicciones futbolísticas: ganó la Copa América 2024, dominó las eliminatorias y mantiene una racha de siete victorias seguidas.

Scaloni mantuvo la base campeona del mundo e incorporó jóvenes como Nico Paz y Valentín Barco. La mezcla de talento joven y experiencia de Messi, De Paul, Enzo Fernández, Martínez y Álvarez convierte al equipo en un rival temible. Históricamente, Argentina sufre en los debuts mundiales. En las últimas dos Copas del Mundo no pudo ganar en el estreno: perdió con Arabia Saudita en 2022 y empató con Islandia en 2018.

Incluso cuando ha ganado, no ha sido con amplitud: victorias ajustadas ante Bosnia (2014), Nigeria (2010 y 2002), Costa de Marfil (2006) o Japón (1998). La última vez que arrasó en un debut fue en 1994, con un 4-0 a Grecia, con goles de Maradona y un triplete de Batistuta.

La presión de romper esa mala racha y la ambición de un bicampeonato inédito caen sobre los hombros de Messi y sus compañeros ante una Argelia que quiere hacer historia en su regreso





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messi Argentina Argelia Mundial 2026 Bicampeonato Debuts Lesiones Scaloni Copa Del Mundo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina vs Argelia: análisis del partido y dónde verlo en EspañaEste partido es de gran importancia para el desarrollo del Grupo J, ya que Argentina y Argelia comparten este grupo con Austria y Jordania. Después de este primer encuentro, ambas selecciones tendrán otros dos partidos para definir su futuro en el Mundial. El partido se disputará en el Kansas City Stadium, uno de los escenarios estadounidenses del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Read more »

El último truco del mago: por qué Messi todavía puede definir un MundialMessi dejó atrás sus dudas personales y está listo para buscar el bicampeonato con la selección argentina en el Mundial. Una cosa es segura: él solo quiere ganar.

Read more »

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidosArgentina está lista para comenzar la defensa del título en la Copa Mundial de la FIFA que ganó en Qatar 2022. De nuevo capitaneada por Lionel Messi, la selección albiceleste está en el Grupo J, donde es ampliamente favorita.

Read more »

Argentina vs Argelia: horario del debut del campeón del mundo en el Mundial 2026La expectativa por volver a ver a la Selección Argentina en el Mundial es grande, millones de aficionados están ansiosos por presenciar el debut del vigente campeón.

Read more »