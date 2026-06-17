La campeona del mundo Argentina se enfrenta por primera vez a su rival africano en la fase de grupos de Qatar 2022, con Messi buscando convertirse en el máximo goleador histórico del torneo y el equipo rival intentando avanzar a la siguiente ronda.

La actual campeona del mundo debuta ante el conjunto africano La Copa del Mundo de 2022 en Qatar tras su última participación. Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en este torneo.

El partido tendrá lugar en el estadio donde ya es el futbolista que más partidos ha disputado en el torneo, 26 en total, sino también la actual época dorada que vive Argentina. Argentina quiere su cuarta estrella para consolidarse como uno de los gigantes históricos del Mundial y quedarse a solo un trofeo de empatar con su gran rival latinoamericano, que sigue reinando el palmarés con cinco títulos en total.

También podría convertirse en la tercera selección que conquista la Copa del Mundo dos veces seguidas, junto a Italia y a la ya mencionada 'Canarinha'. En su plan de ataque, además de la mayor estrella que ha dado el fútbol argentino, cuentan con otros jugadores clave. Por su parte, el conjunto africano intentará aguar el debut de Argentina en su regreso al Mundial tras su participación en la edición anterior.

Tienen como objetivo superar la fase de grupos y mejorar su resultado histórico. Destacan en sus filas a su máximo goleador de la fase de clasificación de la CAF, con diez goles en diez partidos. Pero también cuentan con los genes de uno de los mitos del fútbol. Se trata de un jugador que, a diferencia de su padre, juega como portero, pero buscará desde los tres palos volver a dejar su apellido entre lo más alto.

No lo tendrá fácil porque enfrente tendrá a un Leo Messi que tiene como reto convertirse en el máximo goleador histórico de los mundiales. Está a solo dos goles de superar el récord. Este encuentro promete ser un duelo estratégico entre la experiencia argentina y la determinación africana por hacer historia





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