La resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad generó indignación por su lenguaje ofensivo, lo que derivó en la aprobación de la nueva Ley de Fortalecimiento en el Senado argentino.

El gobierno de Javier Milei en Argentina enfrenta una profunda crisis tras la publicación de la resolución 187/2025 por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este decreto, emitido el 14 de enero de 2025 y registrado en el Boletín Oficial, provocó una inmediata e intensa reacción negativa al clasificar de forma degradante a las personas con discapacidad en sus documentos administrativos.

La controversia estalló porque la normativa utilizaba términos como 'idiotas', 'imbéciles', 'débiles mentales' y 'fronterizos' para referirse a los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. Esta clasificación generó un rechazo generalizado en la sociedad argentina y entre las familias que dependen de estos sistemas de apoyo estatal.

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La resolución 187/2025 y el retroceso administrativo

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se vio obligada a retractarse rápidamente tras la fuerte presión social, reconociendo que la resolución era un error derivado del uso de una terminología obsoleta. Sin embargo, el daño institucional ya estaba hecho, evidenciando la hostilidad inicial del gobierno libertario hacia este sector vulnerable de la población.

La voz de Valentina Bassi y el impacto familiar

Valentina Bassi, conocida actriz argentina con un hijo con autismo, describe cómo la resolución afectó directamente la dignidad de su familia. Relata la angustia de tener que interpretar la ley de manera que su hijo, Javier, pudiera ser clasificado como 'imbécil' para acceder a la pensión, una situación que califica como una desfachatez intolerable. Bassi se ha convertido en una líder fundamental para otros padres que buscan proteger los derechos de sus hijos.

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Ley de Fortalecimiento y presión del Papa Francisco

La aprobación de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad en el Senado argentino marcó un punto de inflexión. Este proyecto, que ya había sido avalado por la Cámara de Diputados, acepta muchas de las demandas históricas de los cuidadores, incluyendo la compatibilidad entre el trabajo y la percepción de pensiones.

La influencia del Papa Francisco fue decisiva en este proceso, ya que su visita reciente a la residencia Pequeño Cottolengo Don Orione destacó la importancia de cuidar a las personas con discapacidad. El pontífice afirmó que el progreso de una nación se mide por la acogida que dispensa a los más vulnerables, lo que añadió un peso moral significativo a las exigencias del Congreso.

Desafíos con el ministro Mario Lugones y el futuro legal

El ministro de Salud, Mario Lugones, ha sido duramente cuestionado por familiares y organizaciones. A pesar de que la ley fue aprobada, Valentina Bassi advierte que la implementación efectiva depende del Poder Ejecutivo. La legislación proporciona ahora una herramienta jurídica para demandar al gobierno en caso de incumplimiento, asegurando que las prestaciones de obras sociales y prepagas respeten los derechos establecidos.