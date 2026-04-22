Archivada la denuncia por el desvío de fondos de Revuelta destinados a las víctimas de la Dana

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia contra los dirigentes de Revuelta por las sospechas de desvío de donaciones recaudadas para las víctimas de la Dana, al considerar que la denuncia carecía de pruebas sustanciales. La investigación se centró en acusaciones de malversación de fondos y otras irregularidades en la gestión de la organización juvenil vinculada a Vox.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la denuncia presentada en diciembre pasado contra tres dirigentes de Revuelta , la organización juvenil vinculada a Vox .

La denuncia se basaba en sospechas de desvío de fondos recaudados a través de donaciones, con el objetivo de ayudar a las víctimas de la Dana (Depresión Atípica en la Península Ibérica). El Ministerio Público, encargado de investigar delitos económicos, determinó que la denuncia carecía de pruebas sustanciales y era demasiado genérica, lo que llevó a la decisión de archivarla. Esta información fue inicialmente adelantada por elDiario.es y posteriormente confirmada por fuentes judiciales.

La crisis en Revuelta se originó a finales del año pasado, con las dimisiones de varios miembros de su junta directiva, incluyendo al vicepresidente Arturo Villarroya, Javier Esteban Bejarano y la exportavoz Elsa Almada. Un mes antes de estas dimisiones, Villarroya y Esteban Bejarano habían presentado una denuncia ante la Fiscalía, acusando al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga, y a sus colaboradores cercanos, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, de presuntas irregularidades graves, posible estafa y el cobro de cuotas de afiliación sin los derechos correspondientes.

Los denunciantes alegaban que Revuelta había recaudado cientos de miles de euros en donaciones para las víctimas de las inundaciones en Valencia, pero que estos fondos no fueron destinados a su propósito original. Afirmaban que los donantes habían sido engañados. Los acusados siempre han negado estas acusaciones, argumentando que eran un intento de la dirección de Vox de tomar el control de Revuelta.

En el momento de la denuncia, se estimaba que Revuelta disponía de 105.000 euros en sus cuentas bancarias que aún no habían sido distribuidos a las víctimas de la Dana, a pesar de haber transcurrido más de un año desde la tragedia. Además de la supuesta malversación de fondos, la denuncia detallaba otras irregularidades, como el incumplimiento de obligaciones fiscales en la venta de camisetas, el registro del nombre y logo de la asociación a nombre del presidente Hernández, y la posible utilización de la empresa Picaporte del presidente para facturar 5.000 euros de forma fraudulenta.

También se acusaba al presidente de utilizar una furgoneta comprada por la asociación, valorada en 35.000 euros, para uso personal. La denuncia también señalaba que Revuelta, que nunca se inscribió formalmente como asociación, operaba utilizando una asociación preexistente de mayores llamada Asoma, sin convocar asambleas generales ni aprobar cuentas anuales.

Los miembros que contribuían con donaciones periódicas no eran considerados afiliados, sino simplemente donantes, sin derecho a información sobre las cuentas de la organización ni a votar en las elecciones de los órganos directivos. Tras la denuncia, Vox presentó otra ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, alegando un posible desvío de fondos.

Audios publicados por El Mundo y El Plural revelaron que el líder de Vox, Santiago Abascal, estaba al tanto de las acusaciones antes de que se presentara la denuncia y temía que la controversia salpicara al partido, dado que varios miembros de Vox habían participado o participaban en Revuelta. Estos audios, grabados durante reuniones entre Jorge Buxadé y los implicados, muestran la presión para disolver la asociación y donar los fondos restantes a organizaciones sin ánimo de lucro, presión a la que se opuso Pablo González Gasca, quien posteriormente fue expedientado y expulsado del partido





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Revuelta Vox Dana Denuncia Fiscalía Desvío De Fondos Irregularidades

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por quedarse donativos de la danaHa desestimado indagar en las acusaciones de corrupción de dos exmiembros de la organización juvenil. El relato 'no aportaba datos sustanciales', explican fuentes oficiales. Cargos del partido de Abascal acusaron a la que fue su marca juvenil de no haber repartido en Valencia cientos de miles de...

Read more »

La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta, la asociación juvenil próxima a Vox, por el desvío de fondos de la danaLa denuncia fue presentada por dos exdirigentes de Revuelta contra la organización próxima a Vox por presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas.

Read more »

Archivo de la denuncia contra Revuelta por presuntas irregularidades en fondos para la DANALa Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia presentada por exdirigentes de Revuelta contra la organización juvenil vinculada a Vox, al considerar que las acusaciones de irregularidades en la gestión de fondos para los afectados por la DANA en Valencia eran demasiado genéricas. Los denunciantes alegaban posible estafa y cobro indebido de cuotas.

Read more »

Tax Lease: la fórmula fiscal que permite a empresas y autónomos optimizar su tributaciónEn un entorno donde la planificación fiscal se ha convertido en una pieza central de la estrategia financiera, sigue llamando la atención que una parte significativa de los...

Read more »

Se disparan las donaciones de padres a hijos por miedo a una armonización fiscalPeriodista con casi una década de experiencia en información económica, fiscal y de emprendedores. Me interesa todo.

Read more »

La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta por el desvío de fondos de la DANAEl Ministerio Público ha tomado esta decisión al entender que los hechos denunciados eran demasiado genéricos.

Read more »