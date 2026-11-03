ArcelorMittal mantiene dividendo pese a caída del 17% en dos meses

ArcelorMittal pagará su cuarto dividendo trimestral el 2 de diciembre a pesar de un retroceso accionarial del 17%. Análisis técnico y fundamentales del sector siderúrgico.

Las acciones de ArcelorMittal acumulan un retroceso del 17% en los dos últimos meses, cotizando cerca de los 55 euros debido a la consolidación del sector y los altos costes energéticos. La compañía mantiene su compromiso de retribución al accionista y abonará su cuarto dividendo trimestral de 0,15 euros por acción el 2 de diciembre.

Dividendo Anual y Política Retributiva

ArcelorMittal mantiene el pago trimestral como política de retribución al accionista tras beneficios acumulados y flujo de caja suficiente. La siderúrgica eleva su pago total anual para el ejercicio 2026 a 0,60 euros por acción frente a los 0,55 euros abonados el año anterior.

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Este incremento representa un aumento del 9% en la retribución a sus propietarios. El gigante del acero abonará su cuarto dividendo trimestral del ejercicio 2026 el próximo 2 de diciembre con 0,15 euros por acción, tras los desembolsos realizados en marzo, junio y septiembre por la misma cuantía.

Presión por Costes Energéticos y Materias Primas

La caída responde a una recogida de beneficios tras tocar máximos anuales cerca de 68 euros, alzas de los costes energéticos y previsiones de materias primas más caras que han lastrado márgenes. Esta corrección no solo afecta a la multinacional, sino a toda la industria en su conjunto.

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El sector siderúrgico se encuentra lastrado principalmente por el encarecimiento de la energía, con el barril de Brent situado en los 106 dólares. Además, existe la previsión de que los suministros de materias primas sigan encareciéndose, lo que reduce los márgenes de beneficio de las empresas manufactureras.

Análisis Técnico y Niveles Clave de Soporte

Desde la perspectiva técnica, la cotización busca construir un suelo en la zona de soporte de los 53 euros, aunque la media móvil de 200 sesiones limita su recuperación. ArcelorMittal venía desarrollando una estructura de mínimos y máximos relativos ascendentes iniciada en abril de 2025 cerca de la zona de los 19,50 euros.

Tras alcanzar unos máximos del año en la zona de los 68,45 euros en formato intradiario, el valor inició una corrección que pasaba por el nivel de los 62 euros. Esta caída ha situado el precio de sus acciones por debajo de sus tres medias móviles más representativas: corto, medio y largo plazo.

Riesgos de Caída y Objetivos Alcistas

Los niveles clave indican un soporte de corto plazo en torno a 53 euros, con un riesgo de caída hasta 50 euros si pierden ese nivel. La resistencia y confirmación alcista se sitúa en 55,40 euros, con objetivos posteriores en 57,45 y 59,45 euros.

Los analistas señalan que solo la superación de los 55,40 euros activaría una señal clara de compra con objetivos alcistas hacia los 57,45 y 59,45 euros. Si no supera 55,40 euros, los inversores deberían mantenerse al margen o proteger sus posiciones ante la incertidumbre.

Impacto del Ibex 35 y Opinión de JP Morgan

En Estados Unidos, los inversores han adoptado una postura prudente, mientras que las cotizaciones del petróleo tienden a estabilizarse. En este escenario, el Ibex 35 presenta los mejores condicionantes técnicos, habiendo cerrado la sesión anterior con un rebote nacido desde un soporte clave como la media móvil de 200 sesiones.

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No obstante, el mercado español encadena ya dos meses consecutivos de retrocesos que suman una pérdida del 17%. Así lo advertía JP Morgan en un informe fechado el pasado 15 de octubre, un documento en el que la firma de inversión elevaba su consejo sobre el valor hasta la recomendación de compra.

Estructura Correctiva y Agotamiento Vendedor

ArcelorMittal ha dibujado una serie de máximos y mínimos decrecientes durante el último trimestre, reflejando una fase correctiva controlada y de consolidación de beneficios. Es justo en la base de esta estructura de ajuste donde la cotización está tratando de construir un suelo de mercado.

Al trazar los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci al último proceso alcista que arrancó en marzo hasta septiembre, se observa que en la zona de los 53 euros se está formando un soporte. El RSI mostró sobreventa semanas atrás y ahora presenta un sesgo de recuperación horizontal, lo que sugiere agotamiento vendedor a corto plazo pero no un inicio claro de demanda compradora.

Calendario de Dividendos y Proyección

Conviene recordar que las acciones de ArcelorMittal cotizarán ex dividendo a partir del 12 de noviembre. Esto significa que el último día para adquirir títulos con derecho al cobro del cupón será el miércoles 11 de noviembre. Los inversores deben tener en cuenta estas fechas para la gestión de sus carteras.

Si ArcelorMittal no supera la media móvil de 200 sesiones, las acciones se frenarán en esa media y el rebote habrá quedado abortado. La cotización se mantendrá dentro de la corrección, y los inversores deberían considerar estrategias de protección de posiciones ante la posible pérdida del nivel de los 53 euros.