Arcadi España defiende la vuelta del impuesto a las energéticas y rechaza el "infierno fiscal"

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, se estrena en el Congreso defendiendo la recuperación del impuesto temporal a las energéticas, argumentando que enviará un mensaje de unidad y justicia fiscal. España también rechaza las críticas sobre un "infierno fiscal" en España, señalando que la presión fiscal está por debajo de la media europea y que el Gobierno ha progresado en la progresividad fiscal. La oposición, representada por el PP, cuestiona la negativa a deflactar el IRPF ante la inflación, recordando acciones previas del propio ministro.

El flamante ministro de Hacienda, Arcadi España , ha debutado en el Congreso de los Diputados defendiendo la reinstauración del impuesto temporal a las empresas energéticas. Su argumento central radica en que esta medida transmitirá un mensaje inequívoco de unidad y justicia fiscal , asegurando una distribución equitativa de la carga derivada de las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo.

Esta declaración se produce en un contexto de considerable bloqueo parlamentario para el Gobierno en diversos ámbitos, incluyendo el fiscal. España ha revelado que, en coordinación con otros Estados miembros de la Unión Europea como Alemania, Italia, Austria y Portugal, se ha cursado una solicitud formal a la Comisión Europea. El objetivo de esta petición es la posible implementación de un mecanismo de solidaridad de carácter temporal. Este instrumento permitiría a las compañías energéticas contribuir con los beneficios extraordinarios que han obtenido en el actual escenario, con el fin de mitigar el impacto económico sobre los consumidores y el conjunto de los contribuyentes. Las palabras del ministro surgieron tras una interpelación directa por parte de Oskar Matute, portavoz de Bildu, uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Matute expresó que, si bien no dudan de la voluntad del ministro, exigen y piden que demuestre determinación. A su juicio, las acciones implementadas hasta la fecha para contrarrestar el encarecimiento de los precios no han dado los resultados esperados. En respuesta a una interpelación del Partido Popular (PP), el ministro España ha refutado la idea de que España se enfrente a un infierno fiscal. Sostuvo que estigmatizar los impuestos, sugiriendo su inutilidad, socava los principios del Estado de derecho consagrados en la Constitución española. El sucesor de María Jesús Montero en la cartera de Hacienda argumenta que el Gobierno ha logrado configurar una estructura tributaria considerablemente más progresiva que la existente antes de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018. Además, destacó que la presión fiscal en España se mantiene 3,5 puntos por debajo de la media de la eurozona y es significativamente inferior a la de otras economías importantes como Alemania, Francia o Italia. Esta perspectiva del ministro España representa una línea de continuidad clara con la política de su predecesora. Sin embargo, esta afirmación, si bien cierta en ciertos aspectos, presenta matices importantes. Según se desprende del último análisis del Impuestómetro del Instituto Juan de Mariana, la diferencia con la media de la eurozona se ha reducido de manera drástica en los últimos ocho años de gobierno socialista. Esta reducción se ha logrado exclusivamente a través de un incremento en la recaudación impositiva, y no mediante un crecimiento proporcional de la renta de los ciudadanos españoles. De hecho, un hogar promedio en España abona anualmente 1.657 euros más en impuestos directos en comparación con el año 2018. En este contexto, un factor relevante es la negativa del Ministerio de Hacienda a deflactar las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para ajustarlas a la inflación. Esta decisión genera un fenómeno conocido como progresividad en frío, que en la práctica equivale a un aumento encubierto de la carga fiscal. Por esta razón, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, recordó al nuevo ministro que, durante su etapa como consejero de Hacienda en la Comunidad Valenciana, él mismo sí procedió a deflactar el tramo autonómico del IRPF. Esta comparación busca evidenciar una incoherencia entre su gestión pasada y la política actual del Ministerio, planteando dudas sobre la sostenibilidad y equidad de las medidas fiscales vigentes





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