Arbeloa critica al VAR y defiende a Vinícius tras el partido contra el Bayern

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, expresa su descontento con las decisiones arbitrales, especialmente con el VAR. Defiende a Vinícius ante los pitos de la afición y enfoca el partido contra el Girona.

Álvaro Arbeloa , entrenador del Real Madrid , ha expresado su descontento con las decisiones arbitrales, especialmente con las revisiones del VAR. En una reciente rueda de prensa, Arbeloa criticó la falta de claridad en las decisiones arbitrales y la inconsistencia en la aplicación del VAR, señalando que la entrada a Mbappé en el partido de Champions contra el Bayern debería haber sido sancionada con tarjeta roja.

Además, el técnico merengue lamentó la falta de una explicación clara sobre cuándo y cómo se decide revisar cada jugada en España, lo que genera dudas y confusión. Arbeloa insistió en que el VAR, que inicialmente se presentó como solución, ha generado más interrogantes y que es necesario corregir esta situación, ya que parece que en una semana el VAR entra y en otra no. Arbeloa también fue cuestionado sobre las protestas del Barcelona después de las polémicas arbitrales en su partido de Champions, pero prefirió no entrar en valoraciones directas. Sin embargo, reiteró su opinión sobre la forma en que se arbitra en España y en Europa, la cual ha mantenido a lo largo del tiempo, y afirmó que sus puntos de vista no han cambiado.\El entrenador también abordó el tema de los pitos a Vinícius en el Bernabéu, justificando que forman parte de la exigencia de la afición madridista. Arbeloa, conocido por su apoyo al jugador brasileño, explicó que los pitos son una muestra de la alta exigencia que los aficionados tienen hacia los jugadores y que estos deben aceptar y responder a esa presión. El entrenador enfatizó su confianza en el rendimiento de Vinícius, destacando su importancia para el equipo y el compromiso que ha demostrado desde que está en el banquillo. Arbeloa añadió que el ambiente en el Bernabéu es normal y que la afición es clave para el rendimiento del equipo, especialmente en partidos importantes.\En cuanto al partido contra el Girona, Arbeloa dejó claro que no realizará experimentos y que el equipo se centrará en obtener una victoria, a pesar de que la Liga está cada vez más difícil. El entrenador destacó la importancia de este partido y de la necesidad de que los jugadores mantengan una actitud de autoexigencia y motivación constante. Arbeloa enfatizó la necesidad de que los jugadores brillen y ofrezcan su mejor rendimiento en cada partido, independientemente de la competición. Finalmente, Arbeloa ensalzó la figura de Militao y su vuelta a la titularidad, destacando su importancia en el equipo para el encuentro contra el Girona. Además de lo anterior, Arbeloa habló sobre Mbappé y la importancia de que los jugadores del Real Madrid demuestren compromiso y quieran jugar en el club cada día, no solo en partidos importantes como los de Champions League. El entrenador quiere jugadores comprometidos y motivados en cada encuentro, resaltando la necesidad de autoexigencia y de dar lo mejor de sí mismos constantemente





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