Arañas Australiana Suenan Rem: Descubrimiento Universidad Bonn

Investigadores de la Universidad de Bonn descubren que las arañas australianas experimentan fases similares al sueño REM, lo que revela aspectos clave de su biología y evolución neuronal.

Un estudio realizado por el Instituto de Biología Organísmica de la Universidad de Bonn ha demostrado que las arañas cazadoras australianas experimentan fases de descanso fisiológicamente similares al sueño REM humano. La investigación, publicada en noviembre de 2026, aporta la primera evidencia experimental de que este comportamiento responde a una necesidad biológica regulada y no es meramente casual.

Metodología y Pruebas con Arañas

Los científicos del equipo liderado por Rößler colocaron ejemplares de estas arañas, cuyo tamaño adulto se aproxima al de una moneda de un euro, en recipientes de plástico de 12 centímetros de diámetro. Durante varias noches, los animales fueron vigilados mediante cámaras infrarrojas para registrar sus ciclos de actividad y descanso con precisión. Esta configuración permitió observar detenidamente sus comportamientos nocturnos sin alterar su entorno natural de manera significativa.

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Para evaluar la profundidad del descanso, los investigadores provocaron interrupciones deliberadas introduciendo 25 moscas de la fruta en el hábitat de las arañas. Este método sirvió para medir cuánto tardaban los artrópodos en reaccionar ante estímulos externos durante sus fases de inactividad. Los datos recopilados permitieron correlacionar los periodos de quietud con respuestas motoras específicas y tasas de reacción reducidas.

Fases Similares al Sueño REM en Arácnidos

Los resultados mostraron que las arañas australianas, que son depredadoras que se alimentan principalmente de otras arañas, presentan movimientos durante el descanso que recuerdan a los registrados en ciertas fases del sueño de los vertebrados. Se observaron movimientos de las retinas, sacudidas de las patas y temblores en las piezas bucales, indicando una actividad neurológica compleja incluso cuando el animal parece estar inmovilizado.

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Durante estas fases activas nocturnas, los animales reaccionaban significativamente menos a las perturbaciones externas comparado con sus periodos de vigilia. Este comportamiento sugiere que el cerebro de la araña está procesando información interna en lugar de responder inmediatamente al entorno, un rasgo característico del sueño de ondas lentas y el sueño de movimientos oculares rápidos en otras especies.

Recuperación y Regulación del Descanso

El estudio reveló que cuando las arañas sufrían privación de sueño, dedicaron casi un 80% más de tiempo a comportamientos semejantes al sueño REM para compensar la falta de descanso. La recuperación se produjo mediante un aumento en el número de episodios de estas fases, sin que cada uno durase más tiempo individualmente. Esta capacidad de compensación indica firmemente que la fase responde a una necesidad biológica estrictamente regulada.

Esta araña saltadora posee capacidades cognitivas notables para su tamaño, ya que puede planificar recorridos hacia objetivos que ha dejado de tener a la vista. Si su presa, similar a un insecto atrapado, no responde, modifica su estrategia de caza. Precisamente porque estas cazadoras procesan información compleja durante el día, resulta interesante analizar si el sueño juega un rol en la consolidación de estas habilidades.

Implicaciones Evolutivas y Futuras Investigaciones

La existencia de fases comparables en animales con sistemas nerviosos tan diferentes abre una nueva vía para estudiar la evolución del sueño. Los resultados apuntan a una posible relación evolutiva donde algunas características del descanso pueden haber surgido por separado en distintos grupos animales. Esto desafía la noción de que el sueño REM es exclusivo de vertebrados con cerebros complejos.

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Aunque la investigación de 2022 ya había despertado interés científico, esta nueva entrega aporta pruebas experimentales directas. Sin embargo, mantiene una limitación importante al no haber medido la actividad cerebral directa. Los investigadores no pudieron confirmar que sus procesos nerviosos sean idénticos a los humanos, pero sí demostraron correlaciones conductuales claras.

El equipo planea investigar si durante las fases activas se reproducen patrones de actividad relacionados con experiencias anteriores, lo que podría contribuir a la memoria. Para ello será necesario estudiar sus procesos nerviosos con mayor profundidad. Además, se comparará el sueño en laboratorios y entornos naturales para obtener una visión más completa.

El futuro de esta línea de investigación también incluye examinar cómo la iluminación artificial nocturna y el cambio climático pueden alterar los ritmos de descanso de estos artrópodos. Comprender estos factores es crucial para evaluar el impacto humano en ecosistemas donde las arañas son depredadores clave. La conexión entre el descanso y las capacidades de aprendizaje de estas arañas para cazar permanece como una hipótesis fundamental por verificar en los próximos años.