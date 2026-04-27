Arabia Saudí mantiene su estrategia de inversión internacional a pesar del conflicto en Oriente Próximo

El fondo soberano saudí PIF reafirma su compromiso con mercados como Estados Unidos y Europa, incluyendo España, donde mantiene inversiones clave como el 10% de Telefónica. A pesar de la guerra en Oriente Próximo, el fondo insiste en que su cartera es resiliente y sigue su plan estratégico 2026-2030 para diversificar la economía del reino más allá del petróleo.

Arabia Saudí , a través de su fondo soberano PIF (Fondo de Inversión Pública), mantiene inalterada su estrategia de inversión internacional a pesar del conflicto en Oriente Próximo, que ha generado tensiones geopolíticas en la región.

Con activos bajo gestión que superan los 900.000 millones de dólares, el fondo sigue centrado en diversificar la economía saudí más allá del petróleo, manteniendo su enfoque en mercados clave como Estados Unidos y Europa, donde España ocupa un lugar destacado. Aunque la guerra ha obligado a los grandes fondos del golfo Pérsico a reevaluar riesgos en sectores como aviación, logística y turismo, PIF insiste en que su cartera y la economía del reino están preparadas para resistir el impacto.

El fondo acaba de aprobar su nuevo plan estratégico para el período 2026-2030, marcando una transición desde la promoción de activos hacia una fase más centrada en la gestión y generación de valor. Su estructura de inversiones se divide ahora en tres carteras: financiera, estratégica y Vision 2030, junto con seis ecosistemas domésticos que refuerzan la disciplina financiera y el peso de la economía local.

En el caso de España, PIF mantiene su participación del 10% en Telefónica, adquirida en 2023 a través de STC (Saudi Telecom Company), una inversión considerada estratégica y de largo plazo. Además, el fondo está presente en el país a través de Ardian, uno de los principales inversores en fondos de infraestructura de la gestora francesa, y en Skyborn, empresa de energías renovables controlada por GIP (BlackRock), donde PIF posee el 9,5% y desarrolla proyectos en España.

También destaca su patrocinio del torneo de tenis Mutua Madrid Open y su alianza con Riyadh Air, aerolínea propiedad del fondo que opera rutas entre Riyad, Londres y, próximamente, Madrid. Aunque un conflicto prolongado podría obligar a PIF a ajustar su estrategia, las fuentes cercanas al fondo aseguran que su mandato sigue intacto. STC, controlada por PIF, mantendrá su participación en Telefónica incluso ante una posible ampliación de capital destinada a financiar una adquisición, según confirmaron fuentes del fondo.

Esta decisión cuenta con el respaldo del consejo de administración de Telefónica, que incluye a Sepi y CriteriaCaixa, como se anunció durante la presentación del plan estratégico de la operadora el año pasado





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