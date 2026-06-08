Apuñalamiento múltiple en Penn Station de Nueva York deja cinco heridos

Cinco personas resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple en la estación Penn Station de Nueva York. El sospechoso fue detenido. El incidente ocurre en vísperas del Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, con presencia del presidente Trump.

El domingo por la noche, un violento incidente sacudió la concurrida estación Penn Station de Nueva York , cuando cinco personas fueron apuñaladas en lo que las autoridades describen como un ataque sin provocación aparente.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, fue rápidamente detenido por la policía de Amtrak, que respondió a la escena en la intersección de la Calle 33 Oeste y la Séptima Avenida, una de las principales entradas a la estación. Según informó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 19:00 horas, y los equipos de rescate encontraron a varias víctimas con heridas de arma blanca.

Una de ellas sufrió heridas graves, mientras que las otras cuatro presentaban lesiones moderadas o leves. Todos fueron trasladados de inmediato al Hospital Bellevue, donde se reporta que ninguna de las heridas pone en peligro la vida de los afectados. Un funcionario de las fuerzas del orden indicó bajo condición de anonimato que el sospechoso podría ser una persona sin hogar, aunque las investigaciones continúan para determinar el móvil del ataque.

El apuñalamiento múltiple se produce en un momento de alta tensión en la ciudad, ya que el lunes por la noche el presidente Donald Trump tiene previsto asistir al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, que se encuentra justo encima de Penn Station. Este evento ha llevado a las autoridades a implementar medidas de seguridad reforzadas, incluyendo despliegues adicionales de personal policial, monitoreo intensivo de cámaras de seguridad, intercambio de inteligencia entre agencias y el uso de drones para vigilancia aérea.

La estación Penn Station, un punto neurálgico del transporte en Manhattan, conecta el metro de la ciudad con los ferrocarriles de cercanías a Nueva Jersey y Long Island, así como con la red de Amtrak. A pesar del incidente, el servicio de trenes no se vio interrumpido, según confirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en un comunicado oficial.

Mamdani expresó su solidaridad con las víctimas: 'Mi corazón está con todos los que resultaron heridos, sus seres queridos y todos los afectados por esta violencia inaceptable. Les deseo a cada una de las víctimas una recuperación completa y rápida'.

Asimismo, agradeció a la Policía de Amtrak y a los socorristas por su rápida acción para detener al sospechoso y proporcionar atención de emergencia. El contexto deportivo añade una capa adicional de significado al incidente. Los New York Knicks reciben a los San Antonio Spurs en el partido del lunes, marcando la primera vez que las Finales de la NBA se celebran en el Madison Square Garden desde 1999.

La efervescencia entre los aficionados es palpable, con numerosos seguidores congregándose alrededor del estadio desde horas antes. Sin embargo, el apuñalamiento en Penn Station ha ensombrecido la previa del evento, generando preocupación por la seguridad en una zona ya de por sí concurrida. Las autoridades han instado al público a mantener la calma y a reportar cualquier actividad sospechosa.

Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer los hechos y determinar si el ataque tiene alguna relación con el evento deportivo o si fue un acto aleatorio de violencia. La comunidad neoyorquina se muestra consternada, pero confía en que las medidas de seguridad implementadas garantizarán un desarrollo seguro del partido. Este incidente subraya los desafíos de seguridad en espacios públicos masivos, especialmente durante grandes eventos que atraen la atención nacional e internacional





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