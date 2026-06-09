Aprobación de fondos migratorios y tensiones internas en el partido republicano

El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de setenta mil millones de dólares para financiar las agencias migratorias ICE y CBP durante el resto del mandato de Trump. La medida, que evitó un cierre del gobierno, reveló profundas divisiones dentro del partido republicano y dejó fuera la propuesta presidencial de fondos para mejoras en la Casa Blanca, incluido un salón de baile.

El año 2024 ha estado marcado por una intensa actividad legislativa en Estados Unidos, particularmente en el ámbito de la financiación gubernamental y las política s migratorias.

Un episodio crucial ha sido la aprobación de un paquete de setenta mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), específicamente destinado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este paquete, que financia estas agencias por el resto del segundo mandato del presidente Donald Trump, puso fin a meses de disputas internas dentro del Partido Republicano.

La lucha se originó después de que los demócratas bloquearan la aprobación de fondos para ICE y la patrulla fronteriza, en respuesta a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos de agentes federales. Los republicanos convirtieron entonces la financiación en su máxima prioridad legislativa, aunque el proceso estuvo plagado de tensiones y desacuerdos entre los propios legisladores del partido.

El proyecto de ley casi colapsa en el Senado debido a la oposición de algunos senadores republicanos a una petición del presidente Trump de crear un fondo especial del Departamento de Justicia, que los críticos veían como una caja chica discrecional para aliados del mandatario. Además, en la Cámara de Representantes, los sectores más conservadores exigieron compromisos para avanzar en una legislación migratoria de mano dura, lo que añadió más dramatismo al proceso.

Finalmente, la Cámara aprobó la medida por una votación ajustada de 214 a 212, con un solo independiente votando en contra. El representante Tom McClintock defendió el proyecto como un medio para romper el control demócrata sobre la financiación de las agencias de aplicación de la ley migratoria. La aprobación se logró a pesar de un número creciente de deserciones entre los legisladores de base, preocupados por su futuro político en un contexto de índices de aprobación presidencial volátiles.

En el resultado final, el presidente Trump consiguió casi todo lo que buscaba: fondos para ICE sin nuevas condiciones de supervisión o reforma, a pesar del fuerte escrutinio público que ha enfrentado la agencia tras incidentes violentos. Asimismo, no se incluyó ninguna disposición para eliminar el controvertido fondo del Departamento de Justicia contra la "instrumentalización" de la justicia, un fondo que, según algunos republicanos, podría beneficiar a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Aunque el secretario de Justicia interino Todd Blanche aseguró a los legisladores que el fondo no avanzaría, algunos senadores republicanos habían impulsado una prohibición explícita que finalmente no se incorporó. Los demócratas criticaron ferozmente el paquete. La representante Pramila Jayapal lo calificó como una medida sin "barandillas" que destina setenta mil millones adicionales a ICE.

El representante Morgan McGarvey de Kentucky argumentó que esos fondos podrían resolverse problemas como la falta de vivienda en el país, sugiriendo que cualquier uso alternativo sería preferible. Una prioridad importante del presidente Trump que sí se eliminó fue su iniciativa de mil millones de dólares en mejoras de seguridad para la Casa Blanca, que incluía doscientos millones para un proyecto de salón de baile en el Ala Este.

La propuesta surgió tras el tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y fue respaldada inicialmente por funcionarios de la administración, que aclararon que solo una parte se destinaba al salón de baile. Sin embargo, varios republicanos del Senado se opusieron al plan, y el árbitro de normas de la cámara también lo rechazó, lo que forzó su retirada del paquete final.

Este episodio refleja la compleja dinámica de poder en Washington, donde las prioridades del ejecutivo deben negociarse con mayorías legislativas fracturadas y la oposición cohesionada. La aprobación del financiamiento para DHS evita un cierre del gobierno, pero también consolida la postura dura en materia migratoria, mientras que la retirada de los fondos para la Casa Blanca muestra los límites impuestos por el escrutinio interno del propio partido





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