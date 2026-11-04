Apple introduce Audio Intelligence en Apple Watch con IA

Apple presenta Audio Intelligence para Apple Watch, integrando Siri Recap y Live Rewind para mejorar la gestión de conversaciones y el reconocimiento de música mediante inteligencia artificial.

La compañía de Cupertino ha iniciado las pruebas en fase beta de Audio Intelligence, una nueva categoría de funciones diseñada para potenciar las capacidades de Apple Watch. Este lanzamiento marca un avance significativo en cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos wearables, aprovechando la potencia del procesador Apple Silicon y modelos de inteligencia artificial tanto en el dispositivo como en la nube.

Integración de Hardware y Privacidad en Apple Watch

Audio Intelligence combina el reconocimiento de sonido, el reconocimiento automático de música con Shazam, Live Rewind y Siri Recap. El sistema se basa en la estrecha integración entre el hardware de los dispositivos y el software más reciente para ofrecer estas funcionalidades sin comprometer la seguridad del usuario. Durante todo el proceso, la privacidad se mantiene como una prioridad fundamental, asegurando que la experiencia de usuario sea segura y confiable.

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Funcionamiento de Live Rewind y Siri Recap

La función Live Rewind permite recuperar los últimos 15 segundos de una conversación mediante una transcripción inmediata. Al pulsar dos veces la corona digital, el Apple Watch muestra un fragmento de texto con el contenido reciente del audio. Por su parte, Siri Recap genera resúmenes automáticos del contenido escuchado, los cuales pueden consultarse y eliminarse en cualquier momento desde la app Siri. Es posible configurar Siri Recap para que se elimine automáticamente después de un período de hasta siete días, salvo que el usuario decida guardarlo explícitamente.

Reconocimiento de Sonido y Detección Musical

El módulo de reconocimiento de sonido identifica música que se reproduce en segundo plano y notifica al usuario incluso si el iPhone no está cerca. Esta característica resulta especialmente útil para personas sordas o con discapacidad auditiva, ya que les permite estar al tanto de su entorno sonoro. El reconocimiento automático de canciones utiliza Shazam para identificar pistas musicales sin necesidad de intervención manual, facilitando una experiencia más fluida y conectada.

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Requisitos Técnicos y Disponibilidad

Para utilizar estas herramientas, es necesario contar con un iPhone 11 o posterior, o un iPhone SE de segunda generación o más reciente, con iOS 27 instalado. Los modelos compatibles incluyen las familias iPhone 16, 17 y 18 Pro, además del iPhone Air y el iPhone Duo. Asimismo, se requiere tener activadas las funciones Apple Intelligence y Siri AI. Siri Recap y Live Rewind llegarán en versión beta a finales de este año junto con la actualización watchOS 27.3.2.

Limitaciones de Edad y Restricciones de Uso

Actualmente, estas herramientas no estarán disponibles para menores de 18 años debido a consideraciones de seguridad y privacidad. Los datos de audio sin procesar nunca son accesibles para Apple ni para el usuario, y se eliminan automáticamente si no se realiza ninguna acción. Los resúmenes y fragmentos de texto guardados están protegidos bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando que la información sensible no caiga en manos no autorizadas.