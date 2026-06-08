Apple despide a Tim Cook y lanza Siri AI, la nueva cara de la inteligencia artificial en sus dispositivos

En la WWDC 2024 Apple presentó Siri AI, una versión de su asistente que incorpora memoria, conversación fluida y nuevas funciones en iPhone, iPad, Mac y cámara. La presentación también marcó la última intervención de Tim Cook como maestro de ceremonias, cediendo el paso a John Ternus en la próxima etapa de la compañía.

Apple concluyó su conferencia anual para desarrolladores ( WWDC ) con una presentación que marcó dos hitos clave para la compañía: la despedida de Tim Cook como presentador principal y el lanzamiento de una versión completamente renovada de Siri, ahora denominada Siri AI.

La jornada, que tuvo lugar en el histórico campus de la empresa en Cupertino, estuvo dominada por la inteligencia artificial, un tema que Apple había dejado en segundo plano frente a la competencia. En palabras de Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software, "damos un gran paso hacia la nueva generación de Apple Intelligence, ofreciendo una integración más profunda y personalizada en todos nuestros productos".

Esta afirmación subraya la intención de la compañía de transformar a Siri de un asistente de voz limitado en un motor cognitivo que aproveche la enorme capacidad de los modelos de gran escala, como el Gemini de Google, al que Apple ha suscrito un acuerdo de mil millones de dólares anuales para su uso en la infraestructura de Private Cloud Compute





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