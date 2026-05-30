Apoyo unánime de las leyendas del Real Madrid a Florentino Pérez de cara a las elecciones

Las leyendas del Real Madrid muestran su respaldo a Florentino Pérez en la antesala de las elecciones presidenciales, con mensajes de Doncic, Pepe, Casemiro y otros.

El Real Madrid se prepara para un nuevo periodo electoral. Es la tercera vez que el presidente del club blanco tendrá rival con el que medirse para determinar quién dirigirá el club.

Florentino Pérez, actual presidente, busca la reelección en unos comicios que se presentan como los más disputados en dos décadas. Mientras tanto, las leyendas y mitos del Real Madrid no han querido perder la oportunidad de mostrar su apoyo al presidente en pleno proceso electoral.

Muchos de los jugadores que han marcado la historia reciente del club han utilizado las redes sociales para expresar su respaldo a Florentino, dejando claro que su figura sigue siendo la más fuerte en la carrera por la presidencia. Luka Doncic, estrella de la NBA y reconocido aficionado madridista, fue uno de los últimos en lanzar un mensaje público: Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos años. Todo mi apoyo, Presi. ¡Hala Madrid!.

La estrella eslovena no duda en mostrar quién es su favorito para las próximas elecciones, un gesto que ha sido muy bien recibido por la afición. Otro gran icono del madridismo como Pepe también ha querido apoyar a Florentino subiendo una foto con él a sus redes. El defensa portugués, que militó en el club durante una década, dejó claro que el actual presidente es la mejor opción para seguir al mando.

Casemiro, centrocampista del Manchester United, se suma también a Doncic y al portugués. El brasileño le dedica una fotografía y un mensaje a Florentino en su perfil de redes, recordando los exitosos años que vivió bajo su mandato. Marcelo, otro de los grandes laterales izquierdos de la historia del club, tampoco ha dudado en subir una foto dejando claro su apoyo hacia la candidatura del que ha dirigido el club en los últimos años.

Todos estos gestos reflejan el cariño y la confianza que las leyendas blancas depositan en Florentino Pérez, quien sigue siendo el gran favorito a ganar las elecciones por la presidencia del Real Madrid. Las leyendas blancas no pierden la oportunidad para mostrarle su cariño y apoyo de cara a la primera batalla por el mando del club blanco en veinte años.

La última vez que Florentino se enfrentó a un rival en las urnas fue en 2006, cuando también logró la victoria. Ahora, con un panorama político y deportivo diferente, el presidente busca revalidar su cargo en un momento crucial para la entidad. La gestión de Florentino ha sido clave para el éxito del club en la última década, con múltiples títulos de Liga y Champions League.

Sin embargo, los desafíos económicos y la necesidad de renovar la plantilla hacen que estas elecciones sean especialmente importantes. Los socios madridistas tendrán la última palabra, pero el respaldo de las leyendas es un indicio claro de que la candidatura de Florentino Pérez cuenta con el aval de quienes más han dado por el club. La afición espera con expectación los próximos movimientos, mientras el presidente y su equipo trabajan para seguir escribiendo la historia más gloriosa del fútbol mundial





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