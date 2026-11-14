Apoyo psicológico en prematuros: Sant Pau y FETB lideran iniciativa en Barcelona

El Hospital de Sant Pau y la FETB ofrecen acompañamiento psicológico a padres de prematuros. Este programa ayuda a gestionar la incertidumbre durante y tras el nacimiento prematuro.

Este domingo se ha celebrado el Día Mundial de la Prematuridad, una jornada dedicada a visibilizar la realidad de los 15 millones de nacimientos prematuros registrados anualmente en el planeta. Esta cifra global, confirmada por las estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), subraya la magnitud del desafío sanitario y emocional que enfrentan las familias a nivel mundial. El nacimiento prematuro se define como aquel en el que el bebé nace antes de las 37 semanas completas de gestación, lo que puede ocurrir de forma espontánea o por indicación médica ante complicaciones que requieran una inducción temprana.

El impacto emocional del nacimiento prematuro en familias

La llegada de un hijo se proyecta habitualmente como un instante de máxima alegría, pero cuando el parto se adelanta, el impacto emocional puede desplazar la ilusión inicial por el miedo y la incertidumbre. Familias como la de Roser y Xavi, padres de Aina, nacida a las 32 semanas de gestación, han vivido en primera persona esta transición abrupta. Aunque su caso no fue una sorpresa total, la realidad de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCI) impone una curva de adaptación intensa. En una entrevista con la agencia EFE, ambos relataron que en un mismo día conviven emociones contradictorias como la tristeza, la rabia y la esperanza, sentimientos que requieren una contención especial.

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Para afrontar esta situación, el acompañamiento psicológico se erige como una herramienta fundamental. Roser y Xavi destacaron que disponer de asistencia psicológica les aportó una sensación de control ante una situación que, por naturaleza, escapa a su gestión. Esta intervención no busca eliminar la incertidumbre, sino dotar a los progenitores de estrategias para manejar el estrés y mantener la esperanza activa, un elemento clave que Xavi identifica como lo que hará que "todo salga adelante" en el proceso de recuperación del bebé.

Programa integral de Sant Pau y la Fundació Eulàlia Torras

El Hospital de Sant Pau de Barcelona, en colaboración con la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB), lleva 25 años ofreciendo este tipo de acompañamiento especializado. El programa implementado integra a un equipo de psicólogos fijos dentro de la propia unidad de neonatología, lo que facilita un acceso inmediato y continuo para las familias ingresadas en riesgo obstétrico. Esta proximidad permite atender no solo la crisis aguda del nacimiento, sino también la larga espera y la adaptación a una realidad inesperada que puede prolongarse durante días o incluso meses.

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El psicólogo perinatal de la FETB en Sant Pau, Elisabet Gil, explica que el seguimiento psicológico comienza antes del nacimiento, se mantiene durante la estancia del menor en la UCI y continúa tras el alta hasta los 7 años de edad. Este acompañamiento prolongado tiene como objetivo primordial reforzar el vínculo entre los padres y el niño, contrarrestando el distanciamiento emocional que a menudo genera la separación física y la alta medicalización en los primeros tiempos de vida del prematuro.

Estrategias para fortalecer el vínculo padre-hijo

La intervención psicológica está diseñada específicamente para prevenir el distanciamiento en el vínculo afectivo, un riesgo real cuando los padres perciben al niño como un paciente crítico más que como su hijo. Elisabet Gil y su equipo trabajan para que los progenitores se sientan parte activa del cuidado. Al recibir las indicaciones de los profesionales, las familias logran sentir calma en medio del caos absoluto del hospital. Esta estrategia ayuda a los padres a entender que su presencia y su lucha diaria son componentes esenciales del tratamiento médico del bebé.

El enfoque terapéutico busca proteger el buen desarrollo cognitivo y motriz del niño o niña, factores que dependen en gran medida de la estabilidad emocional del entorno familiar. Al reducir la angustia parental, se mejora la calidad de la interacción con el bebé desde el primer momento. Roser y Xavi comentaron que su psicóloga les dijo claramente que debían seguir luchando con esperanza, un consejo que transformó su perspectiva y les permitió evadirse, momentáneamente, de todo el daño potencial que la situación podía acarrear para su hija.

Cambios en la percepción de los síntomas y futuro

Con el paso del tiempo y el éxito del acompañamiento psicológico, la percepción de los signos vitales del prematuro cambia radicalmente para los padres. Lo que antes era un motivo de alarma se convierte en una fuente de alegría. Xavi relata que ahora, cuando Aina llora, para ellos es una señal de vitalidad y no de peligro, lo que demuestra la efectividad del proceso de adaptación. Este cambio de chip es el indicador más claro de que el apoyo emocional ha permitido a la familia reintegrarse en la normalidad, superando el trauma inicial del nacimiento precoz.

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La iniciativa del Hospital de Sant Pau y la FETB sirve como modelo para demostrar que la salud integral de un prematuro requiere atender la mente de los padres con la misma rigurosidad que la salud física del niño. Al extender el apoyo hasta los 7 años, la institución reconoce que los efectos emocionales del nacimiento prematuro pueden manifestarse en etapas posteriores del desarrollo. Este compromiso a largo plazo asegura que las familias no queden aisladas en su lucha, proporcionando una red de seguridad que perdura más allá de la alta hospitalaria inicial.