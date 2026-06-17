Aplazan audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York por_LOGISTICA y SEGURIDAD durante el MUNDIAL

La comparecencia judicial del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York ha sido reprogramada del 30 de junio al 22 de julio. La fiscalía solicitó el cambio para asegurar la logística y la seguridad en medio de la Copa Mundial de Fútbol, y se acordó excluir ese periodo del cómputo del juicio rápido. La defensa también tendrá más tiempo para revisar pruebas. Maduro, detenido en una prisión federal, enfrenta cargos graves y desde su captura llamó a la calma en Venezuela.

La audiencia programada originalmente para el 30 de junio, en la que el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa comparecerían ante un tribunal federal en Nueva York, ha sido pospuesta hasta el 22 de julio.

La solicitud de aplazamiento fue presentada por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, con la conformidad de los abogados defensores, y dirigida al juez Alvin K. Hellerstein. Según la carta enviada, el cambio de fecha responde a la necesidad de garantizar la logística y la seguridad durante el evento, programado para el mismo día de la audiencia original.

Además, se acordó excluir del cómputo del plazo del juicio rápido los días transcurridos entre la fecha inicial y la nueva comparecencia. La fiscalía argumentó que la nueva fecha permitirá a ambas partes disponer de más tiempo para revisar las pruebas y preparar mociones previas al juicio. Maduro y su esposa, detenidos en una prisión federal de Nueva York tras su captura, están acusados de delitos que incluyen narcotráfico y lavado de dinero.

En su primer mensaje tras la detención, hicieron un llamado a la paz y la unidad de Venezuela. Por otro lado, el juez restringió el acceso de la defensa a ciertas pruebas, prohibiendo que se compartan con coacusados que aún no han sido arrestados, entre ellos el ministro del Interior





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