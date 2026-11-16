APEC 2024: Trump, Putin y Xi se reúnen en Shenzhen

Líderes de EE.UU., Rusia y China confirman reunión trilateral en la cumbre de la APEC del 18 y 19 de noviembre en Shenzhen para discutir control de armas y geopolítica.

La cancillería del país asiático ratifica oficialmente la celebración de la reunión trilateral que reunirá a los líderes de Estados Unidos, Rusia y China. Este encuentro se llevará a cabo en el marco de la cumbre de la APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sureste de China. La ciudad acogerá a los líderes de las 21 economías del foro, consolidando su papel como escenario central de la diplomacia económica y política de la región.

Ratificación oficial de la reunión trilateral

El anuncio formal de la cita se hizo a través de un escueto comunicado por parte de la cancillería china, despejando cualquier duda sobre la logística del evento. Esta confirmación llega después de que La Casa Blanca adelantara previamente la existencia de estas negociaciones, aunque con un tono cauteloso respecto a los posibles resultados inmediatos. La administración estadounidense ha sido clara en establecer que no se esperan acuerdos concretos o firmes en esta primera fase del diálogo.

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Objetivos limitados en control nuclear

Un funcionario estadounidense explicó durante una llamada con la prensa que el objetivo principal es reducir el número de armas nucleares. Se describió la sesión como una primera conversación y una introducción para establecer canales de comunicación. La Casa Blanca rebajó las expectativas sobre la consecución de tratados complejos, enfatizando que se trata de un paso inicial para estabilizar la tensión estratégica entre las potencias.

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Posiciones de Moscú y Washington

Por su parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que tanto Moscú como Washington conceden una gran importancia al encuentro. Ushakov expresó su confianza en que la cumbre tenga un efecto terapéutico para la situación internacional, especialmente considerando el contexto marcado por la guerra de Ucrania. Esta perspectiva contrasta con la postura más reticente inicial de algunos sectores en Washington, aunque la diplomacia busca suavizar las tensiones.

Contexto geopolítico y económico

El presidente estadounidense también tiene previsto encontrarse con Xi Jinping en una reunión bilateral durante el mismo evento. Este encuentro se produce en un momento de relativa distensión comercial, tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria entre Washington y Pekín. La guerra en Irán ha pasado factura a Trump en las urnas, lo que incrementa la atención internacional sobre cómo manejará el presidente estadounidense la esfera exterior en este período clave.