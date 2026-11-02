Apagón La Palma restablecido tras tormenta y fallos en Los Guinchos

El apagón en La Palma que afectó a más de 50.000 suministros ha terminado a las 10:26 horas. La tormenta y fallos en Los Guinchos causaron la crisis eléctrica en Canarias.

El suministro eléctrico en la isla de La Palma se ha restablecido por completo a las 10:26 horas de este lunes. Este hito marca el fin de una crisis energética prolongada que inició casi cuatro horas antes con un cero energético generalizado. La interrupción masiva afectó a más de 50.000 suministros en toda la geografía insular debido a dos incidencias consecutivas en la red de distribución y generación.

Secuencia de fallos en la isla

La situación comenzó con un primer incidente a las 04:10 horas. En ese momento, se disparó la línea de 66 kilovoltios que conecta Guinchos con Valle. Esta falla dejó sin suministro a 17.624 clientes en la subestación de Valle. La recuperación parcial de esta primera afección se logró a las 05:40 horas mediante el retorno de la red de media tensión. Sin embargo, la línea de alta tensión permaneció indisponible durante todo este proceso.

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La gravedad de la situación aumentó cuando, a las 06:38 horas, se produjo un segundo fallo crítico. Este evento desencadenó un cero energético total en la isla. Como resultado, 50.508 suministros quedaron sin electricidad. La central térmica de Los Guinchos se desconectó durante esta fase. Las causas exactas de esta desconexión siguen siendo objeto de investigación, aunque se sospecha que la fuerte tormenta podría estar relacionada.

Impacto de la tormenta y precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, registró precipitaciones intensas durante el periodo de la crisis. En el aeropuerto de La Palma, las mediciones alcanzaron los 77,5 litros por metro cuadrado. Estas condiciones meteorológicas extremas coincidieron con las incidencias eléctricas reportadas. Se vincula esta tormenta con la posible causa de la desconexión de la central y las dificultades posteriores en los arranques de generación.

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La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta inmediatamente. Esta declaración permitió activar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido como PLATECA. El objetivo fue coordinar el seguimiento de la incidencia y evaluar el impacto en los servicios esenciales de la isla.

Proceso de recuperación eléctrica

Red Eléctrica de España inició las labores de reconexión progresiva una vez confirmado el cierre del interruptor a las 07:56 horas. Se procedió a acoplar los grupos de generación de la central térmica. Durante esta maniobra, se detectaron dificultades recurrentes en el arranque de algunas plantas de energía. Un grupo móvil de gas número dos falló, lo que retrasó la recuperación inicial del sistema eléctrico.

A las 08:40 horas, se puso en marcha el grupo diésel número 15. Este equipo quedó acoplado a la red con una generación inicial de un megavatio. En ese momento, se confirmó la presencia de frecuencia estable en el sistema. Esto permitió comenzar la energización progresiva de las diferentes zonas de la isla afectadas por el apagón.

La evolución de la reconexión continuó con éxito a las 09:00 horas. Para entonces, las barras de 20 kilovoltios ya estaban energizadas completamente. Se había incorporado una carga de estabilización equivalente a aproximadamente 1.300 clientes. En esa fase, tres grupos de generación estaban operativos y finalizada la reparación de la línea de 66 kilovoltios Guinchos-Valle.

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Medidas de seguridad y recomendaciones

Las autoridades instaron a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales. El presidente de Canarias solicitó extremar las precauciones durante la crisis. Se pidió a los ciudadanos evitar desplazamientos innecesarios para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Siguiendo las indicaciones del 112, se esperaba que la recuperación se completara sin nuevos incidentes.

A las 10:26 horas, se consideró restablecido el suministro total en La Palma. Este evento destaca la vulnerabilidad de la infraestructura energética ante fenómenos meteorológicos severos. La coordinación entre los diferentes organismos de emergencia fue clave para gestionar la situación y devolver la normalidad a los vecinos de la isla.