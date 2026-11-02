Apagón en La Palma: Canarias activa emergencias por fallo eléctrico y lluvias

La Palma queda sin luz por fallo general del sistema eléctrico a las 06:42. Canarias activa PLATECA. Sin daños personales, pero fuertes lluvias causan inundaciones. Autoridades piden prudencia.

La Palma ha sufrido un colapso total en su suministro eléctrico a las 06:42 horas de este lunes. Un fallo general en el sistema ha provocado lo que se conoce como un cero energético, dejando a toda la isla insular sin conexión a la red de distribución de electricidad. Este incidente grave ha obligado a la Comunidad Autónoma de Canarias a activar inmediatamente sus protocolos de respuesta ante crisis. El objetivo prioritario de la alerta es garantizar la coordinación entre las distintas administraciones y los organismos implicados en la gestión de la situación. Además, se busca realizar un seguimiento riguroso de la evolución de la incidencia para minimizar el impacto en los servicios esenciales de la población.

Activación Del Plan De Emergencias Plateca

La declaración oficial se ha realizado en estricta aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, conocido como PLATECA. Este plan fue aprobado mediante el Decreto 98/2015, de 22 de mayo, que establece los procedimientos para hacer frente a grandes siniestros y catástrofes. La Dirección General de Emergencias mantiene activados todos los mecanismos de seguimiento y coordinación previstos en este marco legal ante este tipo de incidencias críticas. Este nivel de alerta permite una respuesta rápida y unificada para evaluar las posibles afecciones en tiempo real. La estructura jerárquica se asegura de que la información fluya correctamente entre los niveles locales y autonómicos durante la crisis.

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Sin Daños Personales Pero Con Lluvias Fuertes

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que no se han registrado daños personales graves como consecuencia del apagón generalizado. Sin embargo, la situación se ha complicado debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesa la isla simultáneamente. Se han producido diversas incidencias relacionadas con acumulaciones de agua y riesgo de inundaciones en diferentes puntos del territorio. La Dirección General de Emergencias ha manifestado estar muy pendiente de la evolución de la situación en La Palma. La combinación de la falta de energía y las lluvias intensas ha exigido una vigilancia constante de los puntos más vulnerables de la isla.

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Medidas De Prevención Y Recomendaciones

Ante la conjunción de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la pérdida total del suministro eléctrico, se han emitido instrucciones específicas para la ciudadanía. El presidente de la comunidad ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios hasta que la situación se normalice. Se ha instado a no cruzar zonas que presenten acumulaciones de agua o riesgo de inundación, ya que la visibilidad y la seguridad vial están comprometidas. Asimismo, se recomienda reducir al mínimo el uso del vehículo particular para descongestionar las vías de comunicación y facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Intensidad De La Tormenta Convectiva

La actividad convectiva se está desarrollando con notable intensidad en la zona este de la isla, agravando la complejidad de la gestión de emergencias. Se han registrado acumulaciones de precipitaciones de hasta 62 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En un periodo de 12 horas, la cifra asciende a 138 litros por metro cuadrado, lo que indica una tormenta de gran magnitud. Estas cifras explican la saturación de los sistemas de drenaje y el riesgo de crecidas repentinas en arroyos y cauces. La población debe seguir las indicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias para protegerse adecuadamente.