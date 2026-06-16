Anzi Finance anuncia un plan de financiación de cinco años con el respaldo del fondo español y Outlier Ventures

La fintech Anzi Finance, especializada en inversiones en blockchain y activos digitales, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de financiación de cinco años con el respaldo del fondo español, Outlier Ventures. La operación, valorada en 3,4 millones de euros, supone un respaldo estratégico para la fintech, que ha emitido valores y prepara su desembarco en Perú y Uruguay. Además, la entrada de Tritemius, un fondo regulado y especializado en web3, blockchain y activos digitales, supone una mayor seguridad para la fintech, que reduce el riesgo asumido a la hora de estructurar y gestionar adaptadas a cada entidad financiera. La fintech busca construir la infraestructura tecnológica que permita movilizar grandes cantidades de financiación a través de garantías crediticias, una herramienta infrautilizada en América Latina pese a su enorme capacidad para movilizar financiación.

La fintech Anzi Finance , especializada en inversiones en blockchain y activos digitales , ha anunciado la puesta en marcha de un plan de financiación de cinco años con el respaldo del fondo español, Outlier Ventures .

La operación, valorada en 3,4 millones de euros, supone un respaldo estratégico para la fintech, que ha emitido valores y prepara su desembarco en Perú y Uruguay. Además, la entrada de Tritemius, un fondo regulado y especializado en web3, blockchain y activos digitales, supone una mayor seguridad para la fintech, que reduce el riesgo asumido a la hora de estructurar y gestionar adaptadas a cada entidad financiera.

La fintech busca construir la infraestructura tecnológica que permita movilizar grandes cantidades de financiación a través de garantías crediticias, una herramienta infrautilizada en América Latina pese a su enorme capacidad para movilizar financiación





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