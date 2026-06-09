Anunciado el jurado de los Premios Expansión Jurídico 2024

El jurado de los Premios Expansión Jurídico 2024 está formado por 55 profesionales de primer nivel, incluyendo secretarios del consejo de grandes empresas y socios directores de despachos líderes. Los galardones reconocen la excelencia en la práctica del derecho de los negocios.

El jurado de la undécima edición de los Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios está compuesto por 55 profesionales de primer nivel, incluyendo secretarios del consejo de administración de las compañías del Ibex 35 y de otras grandes empresas, así como socios directores o presidentes de los principales despachos de abogados que operan en España.

Este prestigioso grupo ha seleccionado a los ganadores en 22 categorías, destacando la alta calidad y participación de los candidatos. Estos galardones se han consolidado como el referente del sector legal español, subrayando el papel esencial que desempeñan los abogados en el correcto funcionamiento del tejido económico.

Su labor es clave para garantizar la seguridad jurídica, facilitar la toma de decisiones estratégicas y asegurar que las organizaciones actúen conforme a la normativa vigente en un entorno cada vez más complejo y globalizado. Los abogados no solo actúan como asesores legales, sino también como socios estratégicos que contribuyen al crecimiento sostenible de las compañías.

Su capacidad para anticipar riesgos, diseñar estructuras jurídicas eficientes y resolver conflictos tiene un impacto directo en la competitividad y la confianza en el mercado, elementos fundamentales para el desarrollo económico de España. Además, su trabajo favorece la atracción de inversión, impulsa la innovación y refuerza la estabilidad del sistema empresarial, consolidando un marco de actuación en el que empresas e instituciones pueden operar con certidumbre.

Por todo ello, su contribución resulta indispensable para el éxito de las organizaciones, el progreso y la solidez de la economía española en su conjunto.

Entre los miembros del jurado se encuentran figuras destacadas como Luis Gimeno, secretario del consejo de Acerinox; David Zakin, director de la asesoría jurídica de Airbus; Mario Alonso, presidente de Auren; Eduardo Barrilero, presidente de Barrilero; Óscar Calderón, secretario general y del consejo de Caixabank; Eduardo García, socio director de Clifford Chance; Nuria Oferil, vicesecretaria del consejo de Colonial SFL; Enrique Gutiérrez de la Rocha, socio responsable de Deloitte Legal; Diego Trillo, secretario general y del consejo de Enagás; Adolfo Zunzunegui, socio director de EY Abogados; Geerte Hesen, secretaria general y del consejo de Ferrovial; Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues; Laura de la Cruz, secretaria del consejo de Grifols; Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer; Lucila Rodríguez, vicesecretaria del consejo de IAG; Alberto Estrelles, socio director de KPMG Abogados; Mar Oña, secretaria general y del consejo de Logista; Alberto Plaza, director de la asesoría jurídica de Merlin Properties; Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca; Pablo Blanco, secretario del consejo de Repsol; Alberto Ruiz-Gallardón, socio fundador de Ruiz Gallardón Abogados; Íñigo Sagardoy, presidente ejecutivo de Sagardoy; Jaime Pérez Renovales, secretario general y del consejo de Santander; y Salvador Sánchez-Terán, socio presidente de Uría Menéndez.

Este comité de expertos representa la excelencia en el mundo legal y su diversidad garantiza una evaluación rigurosa e imparcial. Los premios no solo reconocen la trayectoria individual, sino también la capacidad de innovación y adaptación a los desafíos actuales del derecho de los negocios. En un contexto de transformación digital y cambios regulatorios, los abogados juegan un papel cada vez más relevante como facilitadores del comercio internacional, la inversión extranjera y la resolución de controversias complejas.

Por ello, estos galardones se erigen como un termómetro de la salud del sector legal en España y un estímulo para la mejora continua de la profesión. La undécima edición ha vuelto a demostrar que la excelencia y el compromiso con la calidad son los pilares sobre los que se asienta el futuro del derecho de los negocios en nuestro país





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