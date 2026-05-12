Antonio Scurati publica 'El fin y el principio' en España

Antonio Scurati, profesor de Literatura Contemporánea en la IULM de Milán, publica en España su quinto volumen de la novela histórica sobre Benito Mussolini, 'El fin y el principio', que narra los últimos seiscientos días del Duce y sus personajes clave en la ciudad de Milán y en la historia del fascismo.

El fin y el principio llega a las librerías españolas este 14 de mayo como el punto final de una de las empresas literarias más ambiciosas de la literatura europea de las últimas décadas.

Antonio Scurati, napolitano de 56 años, profesor de Literatura Contemporánea en la IULM de Milán, cierra con este quinto volumen el ciclo que arrancó con 'M. El hijo del siglo', publicado en Italia en 2018 y premio Strega al año siguiente, traducido ya a más de cuarenta países. Más de un millón de ejemplares vendidos en el mundo avalan una obra que ha redefinido las fronteras entre la novela histórica, el ensayo y el documento





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