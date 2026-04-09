Antonio Maestre explora la radicalización masculina y el fascismo desde una perspectiva personal

El periodista Antonio Maestre publica un ensayo donde analiza la radicalización de los jóvenes varones en la extrema derecha a partir de su propia experiencia y reflexiona sobre las dinámicas sociales que la propician.

Antonio Maestre (Getafe, Madrid, 46 años), periodista y tertuliano, se propuso analizar cómo los jóvenes varones se radicalizan hacia la extrema derecha , enfocándose en emociones como el miedo, el odio y la incertidumbre, en lugar de las explicaciones usuales basadas en dificultades materiales. Paradójicamente, el propio autor atravesaba un difícil proceso emocional: “Me había roto”, confiesa.

La constante exposición pública, tanto en redes sociales como en la calle, con episodios de agresión fascista, le generó una presión insoportable. “Pensaba que podía con todo, era lo que le decía a mi familia... pero no podía”. Esto lo llevó a la depresión, la cual combatió con terapia, antidepresivos, ansiolíticos y ejercicio. Perdió 18 kilos. Su nuevo ensayo, aunque no es un testimonio personal directo, parte de esta experiencia para intentar comprender un fenómeno colectivo. La obra, titulada “Me crié como un fascista” (Seix Barral), se publica este miércoles.\En una entrevista, Maestre reflexiona sobre su pasado y las dinámicas que lo marcaron. Al ser cuestionado sobre si se crio como un fascista, responde afirmativamente. Rememora su juventud en una pandilla donde la humillación, el abuso y la violencia, incluso con armas, eran la norma. Describe cómo estas dinámicas de socialización masculina fomentan un aprendizaje patriarcal que, según él, facilita la adhesión a los discursos de extrema derecha. Maestre critica la tendencia a buscar justificaciones económicas para la radicalización, argumentando que la situación económica siempre ha sido difícil para la clase trabajadora y que la verdadera explicación reside en la coyuntura sociopolítica y la falta de empatía. Destaca la importancia de no ser condescendientes con aquellos que eligen la extrema derecha, y señala que la empatía es una alternativa viable.\El periodista también aborda su propia politización tardía, que se produjo a través de la lectura y la reflexión sobre sus experiencias personales. Critica los errores de la izquierda, como la búsqueda de la pureza y la humillación, que han generado un “pánico moral” a la hora de expresarse. Maestre defiende la necesidad de que los hombres se acerquen al feminismo, reconociendo que el machismo no solo oprime a las mujeres, sino que también destruye a los hombres al impedirles expresar emociones y buscar ayuda. Relata cómo la educación patriarcal lo había configurado para no pedir ayuda, y cómo, tras una crisis personal, comprendió la necesidad de hacerlo. Finalmente, Maestre insiste en que la extrema derecha se nutre de la falta de empatía y la incapacidad de los hombres para romper con las normas impuestas por la masculinidad tóxica





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