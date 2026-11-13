Antonio Brufau critica la política energética de la Unión Europea y su impacto en Cataluña

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, asegura que la política energética europea es errónea por priorizar la descarbonización sobre la seguridad y el coste del suministro.

Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha declarado que la política energética de la Unión Europea está totalmente equivocada. Critica que se priorice la descarbonización por encima de la seguridad del suministro y su coste.

Crítica a la contradicción del fracking

El líder de Repsol cuestiona la prohibición del fracking en Europa mientras se importa gas de Estados Unidos producido con esa técnica. Esta contradicción lleva a importar gas con mayor intensidad emisora que la producción local.

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Deslocalización industrial hacia China

Brufau señala que la deslocalización ha trasladado emisiones a China, que genera el treinta por ciento de las globales. Europa se ha convertido en el mercado de productos chinos producidos con carbón.

Retos económicos para Cataluña

El directivo afirma que Cataluña tiene atributos para el éxito pero compite en territorio adverso. Reclama mejorar la fiscalidad, que es más gravosa, y las infraestructuras de transporte y financiación para atraer inversión.

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La posición de Antonio Brufau expone las tensiones en la estrategia climática de la Unión Europea. Argumenta que la descarbonización ha descuidado la seguridad y el coste del suministro. Esta prioritización genera decisiones contradictorias para la industria.

Brufau cuestiona si la dirección actual es correcta al prohibir el fracking local. Mientras tanto, Europa importa gas estadounidense generado con esa técnica. Este mecanismo aumenta las emisiones totales del bloque.

La industria intensiva se ha trasladado a China reduciendo cifras europeas. Este traslado no equivale a una disminución real de las emisiones mundiales. China concentra un treinta por ciento del volumen global total.

Los productos consumidos en Europa provienen mayoritariamente de producción con carbón. Esta realidad convierte al continente en el mercado principal para estos bienes asiáticos. La reducción local no elimina el impacto global.

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Antonio Brufau destaca que Cataluña posee todos los atributos económicos necesarios. Sin embargo, enfrenta competencia desleal frente a Madrid y sus infraestructuras radiales. Esto sitúa a la región en una posición de desventaja estratégica.

Se requiere seguridad jurídica y capacidad financiera para atraer capital externo. La estructura financiera actual permite recursos a corto y medio plazo. No obstante, la fiscalidad vigente resulta excesiva comparada con otros territorios españoles.

Las mejoras en infraestructuras son fundamentales para el equilibrio competitivo. Se precisa la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la red ferroviaria. También es urgente la conexión portuaria con el Corredor Mediterráneo.