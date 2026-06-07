Antonio Banderas ante el Papa León XIV: La Inteligencia Artificial debe estar al servicio del ser humano

El actor Antonio Banderas participó en un encuentro con el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid, donde destacó la influencia de la Iglesia en su vida y su carrera, y advirtió que la IA debe servir al hombre y no al revés, en línea con las advertencias del pontífice sobre riesgos como la explotación de personas.

El actor Antonio Banderas participó en un encuentro con el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid , dentro de los actos de la visita del pontífice a España.

Durante su intervención, Banderas destacó la influencia positiva de la Iglesia Católica en su vida personal y en su desarrollo como artista. Recordó que su relación con la fe se remonta a su juventud en Málaga y subrayó que la Iglesia ha sido determinante en la historia del arte occidental, compartiendo valores que han inspirado innumerables obras.

En este contexto, el actor hizo hincapié en la necesidad de situar lo humano por encima de la tecnología, afirmando que la Inteligencia Artificial debe estar al servicio del ser humano y no al revés. El Papa, por su parte, había advertido previamente sobre los riesgos de la IA, como la posible explotación de las personas en su desarrollo y aplicación.

El mensaje de Banderas conectó con la preocupación papal por preservar la dignidad humana en la era digital, recordando que las máquinas no deben sustituir la esencia de la condición humana. El evento, que congregó a representantes de la sociedad civil, sirvió también para reflexionar sobre el papel de la fe en la cultura contemporánea. Banderas, visiblemente emocionado, agradeció el testimonio del Papa y su cercanía, y destacó cómo la espiritualidad ha nutrido su carrera artística.

El encuentro formó parte de una serie de actividades que el Santo Padre desarrolló durante su estancia en Madrid, que incluyó también visitas a colegios, actos de adoración eucarística y encuentros con jóvenes. La prensa local recogió el momento como un diálogo entre el mundo del arte y la Iglesia, en el que ambos coincidieron en señalar la importancia de los valores humanos frente al avance tecnológico descontrolado.

La visita papal generó una gran expectación y múltiples actividades paralelas, como la tradición de bendecir niños que León XIV ha retomado, o la transformación de patios de colegios en espacios de oración nocturna. En el plano político, la agenda papal coincidió con noticias sobre normativas europeas que afectan a los propietarios de viviendas en España, aunque este tema no se abordó en el acto principal.

En resumen, el encuentro entre Antonio Banderas y el Papa León XIV en el Movistar Arena puso sobre la mesa el debate ético sobre la Inteligencia Artificial y su lugar en la sociedad, reivindicando la centralidad de la persona y la necesidad de que la tecnología sirva al bien común, sin sustituir la dimensión espiritual y creativa del ser humano





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