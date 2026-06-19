Antonina Pujol rompe el silencio y denuncia la crisis de la educación pública balear

La directora del IES Baltasar Porcel de Andratx, Antonina Pujol, habla por primera vez sobre el agotamiento del sistema educativo, la influencia de las redes sociales y la politización de la escuela, describiendo un modelo bajo presión y reclamando un rumbo propio para la educación pública.

Antonina Pujol, directora del IES Baltasar Porcel de Andratx, ha decidido romper el silencio que mantuvo durante años pese a ser una figura recurrente en los titulares.

Tras una larga racha de polémicas -desde campañas de Vox que la acusaron de limitar el uso de banderas en el centro, hasta episodios de violencia simbólica como el lanzamiento de huevos contra su domicilio- la responsable del instituto ha concedido su primera entrevista, en la que describió con crudeza el estado de la educación pública balear.

"La escuela se ha convertido en el vertedero de todo aquello para lo que la sociedad no encuentra otro lugar", afirmó Pujol, señalando que la institución educativa se ha visto arrastrada por una corriente de tensiones políticas, identitarias y digitales que superan con creces el marco académico tradicional. En sus palabras, la generación actual parece convencida de que puede actuar sin consecuencias, un fenómeno que, según la directora, está alimentado por los algoritmos de las redes sociales que moldean el discurso de los adolescentes sin ofrecerles un contrapunto crítico.

La directora recordó su llegada al cargo en 2016, motivada por la percepción de que el modelo escolar estaba agotado y carecía de criterios claros y de un proyecto educativo coherente. Los primeros años estuvieron marcados por la resistencia interna de parte del claustro, que se oponía a los cambios propuestos y provocó la marcha de varios docentes.

"Muchos optaron por cambiar de centro, una decisión absolutamente legítima que, a la larga, resultó positiva para todos", explicó Pujol. La pandemia de COVID‑19 supuso el reto más duro de su gestión: una presión constante, un deterioro académico perceptible y unas secuelas psicológicas en los alumnos que, según ella, todavía son difíciles de medir.

La crisis sanitaria reveló la fragilidad del sistema, obligando a la directora a asumir responsabilidades que iban más allá de la enseñanza: convivencia, diversidad, burocracia, relación con las familias y la gestión de conflictos que trascienden las aulas. Ante este panorama, Antonina Pujol critica la falta de reconocimiento del papel del director en la opinión pública y, a veces, incluso entre sus propios colegas.

La labor cotidiana de dirigir un centro público implica una sobrecarga administrativa que aleja a la directora de su vocación original: acompañar el crecimiento personal del alumnado.

"Lo que me he encontrado ha sido una gestión administrativa interminable y una sucesión de situaciones críticas sin la dotación adecuada de recursos humanos", señaló. Para ilustrar la complejidad de su día a día, la directora utiliza la metáfora del iceberg: la parte visible corresponde a la enseñanza, mientras que la inmensa masa sumergida engloba convivencia, diversidad, trámites, relaciones familiares, impacto de las redes sociales y conflictos de diversa índole.

En conclusión, Pujol advierte que la educación pública ha tocado fondo y llama a una profunda reflexión sobre la dirección que está tomando el sistema, instando a la sociedad a no relegar a la escuela al papel de depósito de problemas acumulados, sino a restaurarle su verdadera misión educativa





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