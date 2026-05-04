Antonelli consolida su liderato en Miami mientras Alonso ve la luz al final del túnel

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami y lidera el campeonato mundial. Fernando Alonso mejora su posición, pero advierte que las grandes mejoras llegarán más adelante. Honda celebra la fiabilidad del Aston Martin.

El Gran Premio de Miami marcó el regreso de la Fórmula 1 tras un período de casi un mes sin competición, consecuencia de la cancelación de las carreras programadas en Arabia Saudí y Bahréin.

Sin embargo, la jerarquía en la cima no experimentó cambios significativos, con Kimi Antonelli consolidándose como el líder al obtener la victoria y afianzando su posición en la cabeza del campeonato mundial. Lo notable fue el desempeño de los McLaren, que se ubicaron detrás de Antonelli, desplazando a los Ferrari, quienes habían sido los principales contendientes en las carreras previas. Este sutil cambio en la dinámica de la F1 ofrece un panorama interesante para las próximas competiciones.

Fernando Alonso, por su parte, mantiene una actitud optimista a pesar de ubicarse en la zona media de la tabla, finalizando en la decimoquinta posición en la carrera de Miami. Este resultado representa una mejora considerable en comparación con sus actuaciones en las dos primeras carreras de la temporada 2026, donde no logró completar la prueba.

Miami se ha convertido, hasta la fecha, en el fin de semana más sólido para Aston Martin, superando los problemas de vibraciones que habían afectado al equipo en carreras anteriores. Esto permitió a Alonso protagonizar un emocionante duelo con Checo Pérez, demostrando el potencial del coche y del piloto.

No obstante, el asturiano detectó un nuevo problema técnico durante el fin de semana: “Había algo muy raro con la caja de cambios o el motor, todo el fin de semana. No sé si es la electrónica. Es lo que tenemos que arreglar para Canadá, porque allí con frenadas fuertes hay que mejorar esta situación con la caja de cambios”.

A pesar de las sensaciones positivas, Alonso fue claro al señalar que “hasta la carrera 14 no habrá una gran mejora”, lo que implica que no se esperan avances significativos hasta el parón de agosto en el Gran Premio de Países Bajos. La mejora podría estar relacionada con el motor de combustión, aunque su implementación está sujeta a la aprobación de la FIA.

En consecuencia, Alonso anticipa que las próximas carreras serán desafiantes: “Daremos pasos con esta capacidad de pilotaje, pero no de prestaciones. Así que vendrán carreras duras. Sonaremos repetitivos, porque tenemos que hablar con los medios de jueves a domingo, hacéis vuestro trabajo, pero nuestro mensaje será repetitivo”. En paralelo, Honda celebra los avances en la fiabilidad del Aston Martin mostrados en el Gran Premio de Miami.

Los resultados obtenidos se ajustan al plan establecido en Silverstone, y el coche completó la carrera sin incidentes mayores en las unidades de potencia, a diferencia de lo ocurrido en Australia o China. Shintaro Orihara, portavoz e ingeniero jefe en pista de Honda, declaró: 'Sacamos cosas positivas con los dos coches terminando y sin incidencias mayores en las unidades de potencia. Es un pequeño paso en la dirección correcta que nos ayudará a encontrar más rendimiento.

Llevará tiempo, pero el fin de semana nos sirvió para tachar varias tareas pendientes'. Esta declaración refleja el optimismo de Honda y su compromiso con el desarrollo del Aston Martin. La mejora en la fiabilidad es crucial para el rendimiento a largo plazo del equipo y para la consecución de sus objetivos en el campeonato.

La colaboración entre Aston Martin y Honda se muestra como un factor clave para el progreso del equipo, y se espera que continúen trabajando juntos para superar los desafíos técnicos y alcanzar el máximo potencial del coche. La estrategia de Honda se centra en la mejora continua y en la resolución de los problemas técnicos de forma sistemática, lo que les permite avanzar de manera constante hacia sus objetivos.

El Gran Premio de Miami ha sido un punto de inflexión en esta estrategia, y se espera que los próximos eventos confirmen los avances realizados. El Gran Premio de Miami no solo fue una carrera en sí misma, sino también una oportunidad para evaluar el progreso de los equipos y las estrategias de desarrollo.

La victoria de Kimi Antonelli reafirma su dominio en la temporada, pero el desempeño de los McLaren y los problemas técnicos de Aston Martin añaden complejidad a la narrativa del campeonato. La situación de Fernando Alonso, aunque mejor que en las primeras carreras, sigue siendo un desafío, y el piloto español confía en que las mejoras que se implementarán en el futuro le permitirán competir por posiciones más altas.

La colaboración entre Aston Martin y Honda es fundamental para lograr este objetivo, y la mejora en la fiabilidad del motor es un paso importante en la dirección correcta. Sin embargo, Alonso advierte que las próximas carreras serán difíciles y que no se esperan avances significativos en el rendimiento hasta el parón de agosto. Esta declaración refleja la realidad del desarrollo en la Fórmula 1, donde las mejoras requieren tiempo y recursos.

El Gran Premio de Países Bajos se presenta como un evento clave para el futuro de Aston Martin, ya que se espera que sea el escenario del lanzamiento de una nueva actualización del motor. La aprobación de la FIA es crucial para que esta actualización pueda ser implementada, y el equipo está trabajando arduamente para cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad.

En resumen, el Gran Premio de Miami ha sido un fin de semana lleno de emociones y desafíos, que ha dejado claro que la temporada de Fórmula 1 2026 será una de las más competitivas y emocionantes de los últimos años





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