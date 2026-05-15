Antidepresivos y riesgos en el desarrollo del cerebro de los hijos

Un estudio amplo ha encontrado que, para la mayoría de los antidepresivos, la exposición durante cualquiera de los períodos mencionados tuvo poca o ninguna asociación con el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en sus hijos, una vez que se consideraron otros factores influyentes.

La preocupación sobre si los antidepresivos causan daños a los fetos en desarrollo, incluidos trastornos del neurodesarrollo, ha aumentado en los últimos años. Ahora, un grupo de investigadores publicó la evidencia más sólida hasta la fecha sobre los vínculos entre el uso de antidepresivos por parte de ambos padres antes y durante el embarazo y el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ( TDAH ) en sus hijos.

El amplio estudio concluyó que, para la mayoría de los antidepresivos, la exposición durante cualquiera de esos períodos tuvo poca o ninguna asociación con estas condiciones una vez que los autores consideraron otros factores influyentes. La evidencia surge de una revisión y metaanálisis de 37 estudios previos que incluyeron a más de 600.000 mujeres embarazadas que tomaban antidepresivos y cerca de 25 millones de embarazos sin uso de antidepresivos.

El informe se publicó este jueves en la revista The Lancet Psychiatry





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antidepresivos TDAH Autismo Exposición Prenatal Estudio Revista The Lancet Psychiatry

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polette es madre de dos hijos y vive con 7 personas tras perder su casa: 'Mentí a mi hija, aún me pregunta cuándo volveremos'Polette comparte un pequeño piso en Moratalaz con toda su familia mientras intenta encontrar una vivienda donde sus hijos puedan tener espacio propio.

Read more »

Entró en vigor: padres y madres pueden reducir su jornada laboral hasta que los hijos tengan 12 añosTe contamos lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre conciliar vida laboral y familiar y los pasos para adaptar la jornada de trabajo.

Read more »

Kouri Richins será sentenciada por el asesinato de su esposo en el día que él habría cumplido 44 añosEric Richins, un padre de tres hijos de Utah, habría cumplido 44 años el miércoles. En cambio, su esposa será sentenciada por su asesinato.

Read more »

Rescate Solidario de la Librería Hijos de Santiago Rodríguez en BurgosUna campaña de solidaridad ciudadana y el apoyo de escritores permiten que una emblemática librería de Burgos supere su crisis financiera y evite el cierre definitivo.

Read more »