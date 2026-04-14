Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Valencia por el ERE del Consorcio 2007

La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con el ERE del Consorcio Valencia 2007, tras la denuncia de Compromís. Se indaga en presuntas irregularidades en convocatorias de empleo público, con el concejal José Marí Olano como figura clave.

José Marí Olano , concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, supuestamente instó a los empleados afectados por el expediente de regulación de empleo ( ERE ) del Consorcio Valencia 2007 a participar en las convocatorias de empleo público actualmente bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción . 'elDiario.es' reveló la existencia de audios que documentan una reunión entre Olano y los trabajadores, en la cual el concejal prometió que el consistorio haría todo lo posible para brindarles apoyo.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado diligencias por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el Ayuntamiento de València y el Puerto, tras una denuncia presentada por Compromís. Esta formación política denunció en febrero una serie de maniobras administrativas que, según ellos, podrían haber facilitado una subrogación encubierta de estos empleados hacia otras instituciones públicas. Concretamente, se señaló que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia emitieron convocatorias casi idénticas en fechas similares para cubrir perfiles que finalmente ocuparon personas previamente señaladas en actas notariales, incluso antes de que se resolvieran los concursos.

La revelación de estos audios arroja nueva luz sobre las acciones tomadas para reubicar a los empleados del Consorcio Valencia 2007 tras su inminente extinción. En la grabación, Olano alentó a los empleados a presentarse a otros procesos públicos, especialmente dentro del consistorio, destacando que había logrado gestionar la creación de siete plazas en entidades municipales. Detalló que ya existían dos plazas convocadas y otras que, aunque habían expirado el plazo, no encontraron candidatos. Asimismo, anticipó la publicación de otro proceso esa misma semana. Entre los puestos mencionados se incluían plazas en AUMSA, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de València.

Olano, según los audios, enfatizó que estas oportunidades se ajustaban a las plantillas existentes, sin ampliar la plantilla de ninguna entidad y cumpliendo con la legislación y los procedimientos internos de cada una. Además, se refirió a la disponibilidad de 'vacantes' en estas entidades. En respuesta a una pregunta sobre plazas sin aspirantes, Olano sugirió la posibilidad de 'modificar un poco' los requisitos de la convocatoria. Ofreció flexibilidad, indicando que, si existía interés en cubrir alguna plaza, incluso si implicaba ajustes menores en los requisitos, se consideraría. Subrayó su disposición a buscar soluciones, aunque prefería discutir los detalles en privado.

La investigación se centra en la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y cuatro empleados públicos.





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