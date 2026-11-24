El frente polar trae nieve en montañas, lluvias persistentes en el norte y bajada térmica. Roberto Brasero y Mercedes Martín detallan los impactos en clima y viento para esta semana.

Una perturbación atmosférica significativa está transformando el mapa meteorológico de la Península Ibérica con la llegada de un anticipo invernal que trae consigo descensos térmicos bruscos y precipitaciones intensas. El organismo meteorológico AEMET ha activado los canales de alerta al anticipar que una descarga fría, que avanza de oeste a este, comenzará a influir en las regiones peninsulares durante las horas nocturnas actuales.

Mecanismo de la Inestabilidad Atlántica

Este fenómeno climático se caracteriza por la intrusión de aire polar que modifica drásticamente las condiciones de estabilidad atmosférica en la zona. La masa de aire frío se desplaza detrás del frente principal, lo que provoca que la inestabilidad se concentre predominantemente en el norte de la península, donde se prevé que se desarrollen las condiciones meteorológicas más adversas durante las próximas 48 horas. Este sistema frontal arrastra consigo una considerable humedad que, al encontrar obstáculos orográficos, desencadena precipitaciones abundantes y acumulaciones de nieve en cotas medias.

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La dinámica de la tormenta se ve potenciada por la topografía local, especialmente en las zonas montañosas del noroeste y en las regiones del norte peninsular. A medida que la noche avanza, la influencia de este frente polar se expandirá hacia el resto del norte y la zona centro de la península, generando un escenario de tiempo severo que requerirá extremas precauciones por parte de las autoridades y la ciudadanía.

Impacto en Nieve y Lluvias Persistentes

La cota de nieve experimentará un descenso notable, situándose entre los 1300 y 1700 metros en el centro peninsular, y entre los 900 y 1400 metros en el norte, según los cálculos técnicos emitidos por AEMET. Estas cifras indican que las nevadas ya están cayendo en las montañas del centro y norte, pero se espera que hoy sea el día crítico para acumulación importante en la cordillera Cantábrica de Asturias y León, así como en las montañas gallegas, las sierras de Burgos, Soria, La Rioja y los Pirineos.

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Paralelamente, el norte de la península experimentará lluvias fuertes y persistentes este miércoles, especialmente en el Cantábrico y el norte de Galicia, donde se aguardan tormentas. En contraste, se esperan rachas intensas de viento en zonas de Cataluña, Valencia, Alicante y el Valle de Almanzora en Almería, acompañadas de lluvias matinales en el centro y el sur que no tendrán una duración prolongada, limitando su impacto a breves intervalos de tiempo.

Posiciones de Expertos y Pronósticos

Los meteorólogos Roberto Brasero y Mercedes Martín han emitido advertencias detalladas sobre la magnitud de este cambio estacional. Roberto Brasero ha destacado la llegada de este anticipo invernal para esta semana, marcando el fin de las temperaturas benignas anteriores. Por su parte, Mercedes Martín ha alertado sobre el tiempo para el fin de semana, anunciando lluvias intensas, viento fuerte y una bajada generalizada de las temperaturas debido a la llegada de frentes atlánticos que afectarán especialmente a Galicia y el noroeste peninsular este sábado.

Además, César Gonzalo ha informado sobre la posibilidad de fuertes rachas de viento superiores a los 80 km/h en jornadas de tregua de las lluvias, lo que añade un factor de riesgo secundario importante. Estas declaraciones de los expertos refuerzan la gravedad de la situación y la necesidad de monitorear las actualizaciones oficiales, ya que el domingo las lluvias perderán fuerza pero el descenso térmico se hará más evidente en todo el territorio.

Consecuencias Térmicas y Próximos Pasos

Las temperaturas reflejarán claramente este choque de masas de aire, con descensos generalizados en el resto de la Península y en Canarias, a excepción notable de los interiores del tercio sureste, las costas orientales y Baleares, donde las mínimas podrían subir. En Granada, la máxima se limitará a apenas 14º Celsius, un contraste drástico respecto a los 26º registrados hace dos días, mientras que en el litoral, como en Alicante, las máximas aún alcanzarán los 22º Celsius. Esta divergencia térmica subraya la fragmentación del clima bajo la influencia del frente polar.

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Para completar el escenario otoñal e invernal, se esperan bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en la meseta sur y en el valle del Guadalquivir, lo que afectará a la visibilidad y la movilidad terrestre. La comunidad valenciana, la región de Murcia y el este de Andalucía mantendrán temperaturas superiores a los 20º en su litoral, pero el interior sufrirá el embate del frío. Los próximos pasos incluyen el mantenimiento de las alertas por viento y lluvia, con la ciudadanía instada a revisar las previsiones locales diariamente hasta que el frente se disipe completamente.