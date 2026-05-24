Anticiclón sobre la Península y varios días de sol en todo el país

El anticiclón se refuerza sobre la Península y ambos archipiélagos, dando lugar a varios días de sol en todo el país. El calor irá a más día tras día, sobre todo en el oeste, el centro y el sur peninsular. En el valle del Guadalquivir, Extremadura y Castilla-La Mancha se superarán ampliamente los 35 ºC entre el miércoles y el jueves, valores históricos para un mes de mayo. En la costa del País Vasco se esperan días de sol y máximas de más de 32 ºC, con valores cercanos a los 35 ºC en algunos puntos del interior.

El anticiclón se refuerza sobre la Península y ambos archipiélagos, dando lugar a varios días de sol en todo el país . El calor irá a más día tras día, sobre todo en el oeste, el centro y el sur peninsular.

En el valle del Guadalquivir, Extremadura y Castilla-La Mancha se superarán ampliamente los 35 ºC entre el miércoles y el jueves, valores históricos para un mes de mayo. En la costa del País Vasco se esperan días de sol y máximas de más de 32 ºC, con valores cercanos a los 35 ºC en algunos puntos del interior. Según AEMET, en algunas zonas de España serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el periodo 1991-2020.

El pico del calor llegará este domingo, y como poco durará hasta final de mes. Las temperaturas se situarán entre 5 y 10 ºC por encima de lo normal, con máximas de hasta 38-40 ºC en el Guadiana y el Guadalquivir. AEMET activa los primeros avisos por calor del año. Hoy aparecen en Vizcaya, con 34ºC previstos en Bilbao.

También en Badajoz, donde ascenderán hasta los 38º. El verano se extiende al extremo norte con ascenso notable de las temperaturas. En el resto serán ligeramente más elevadas que las de ayer, en un jueves soleado, con calima en el oeste. César Gonzalo: Tendremos una tarde de 30º o más... y aún hay más calor a la vista





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