Levent Alpöge y el modelo Claude de Anthropic anuncian la demostración de la Hipótesis de Riemann, un hito matemático que busca validación científica tras el debut bursátil de la empresa.

Levent Alpöge, miembro del equipo técnico de Anthropic, y el modelo de inteligencia artificial Claude han anunciado conjuntamente la demostración de la Hipótesis de Riemann. Este hito se produce apenas un día después del récord histórico en el mercado de valores para Anthropic. El matemático publicó el viernes una explicación detallada de cuatro páginas en su sitio web personal. Esta afirmación representa el segundo caso reciente donde una empresa de inteligencia artificial claims resolver un problema matemático de larga data.

Colaboración entre matemático y modelo Claude

Alpöge sostiene que ha logrado una demostración válida trabajando en estrecha colaboración con Claude. Utilizó el lenguaje de programación Lean para estructurar el argumento completo. Este código consta de 17 millones de líneas que la computadora ha verificado. El modelo superó significativamente al humano en los pasos finales hacia la meta.

Also read La euforia por la OPV de Anthropic tiene su lógica

El descubrimiento se completó a finales del domingo. Alpöge contactó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de hacer el anuncio público. La empresa de San Francisco estaba a punto de registrar una oferta pública inicial sin precedentes. El proceso generó más de 250.000 páginas de contenido durante los meses de trabajo intensivo.

Validación científica y escepticismo matemático

La comunidad científica mantiene cautela ante la magnitud del anuncio. Alex Kontorovich, jefe del departamento de matemáticas de la Universidad Rutgers, explicó que el código requiere un examen riguroso. Tradicionalmente, estos hallazgos se publican como artículos formales para su revisión por pares. Los expertos deben leer y seguir el razonamiento para confirmar cada línea.

Advertisement

Kontorovich confirmó que Claude validó el código desde una perspectiva computacional. La máquina es extraordinariamente exigente con la lógica matemática. Sin embargo, esto no garantiza que la comprensión humana del argumento sea inmediata. El matemático admitió que aún no domina todo el entorno matemático que rodea la demostración.

El Instituto de Matemáticas Clay clasificó esta hipótesis como uno de los siete Problemas del Milenio en el año 2000. El sitio web del instituto mantiene actualmente el estado de no resuelto. Martin Bridson, presidente del instituto, describió el anuncio como de importancia histórica. Aclaró que el camino hacia una comprensión completa será largo y difícil.

Impacto en el mercado y contexto tecnológico

El contexto financiero de este anuncio es excepcional para Anthropic. La empresa recaudó US$ 81.000 millones en su debut en Wall Street. Esto situó la valoración de la compañía en US$ 1,5 billones. Anthropic no respondió a las solicitudes de comentarios de Associated Press. Su nueva herramienta, Claude Mythos Preview, se considera demasiado potente para el público general.

Este evento sigue a un anuncio similar de OpenAI en septiembre. La competencia declaró que su tecnología ayudó a avanzar en las ecuaciones de Navier-Stokes. Este flujo de fluido también ha sido un desafío matemático complejo. La resolución de la Hipótesis de Riemann ofrece una recompensa de un millón de dólares.

Advertisement

La formulada en 1859 se centra en la distribución de los números primos. Estos números son divisibles solo por uno y por sí mismos. El análisis crece hacia el infinito, un concepto central en teoría de números. La colaboración entre humanos y modelos avanzados redefine los límites de la investigación.