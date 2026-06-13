Anthropic suspende Fable 5 y Mythos 5 por orden de seguridad nacional de EE UU

La compañía estadounidense Anthropic corta el acceso a sus modelos de IA más avanzados tras una directiva que prohíbe su uso fuera del país o por extranjeros, generando debate sobre regulación y riesgos de ciberseguridad.

Anthropic, la empresa estadounidense especializada en sistemas de inteligencia artificial generativa, anunció el viernes la suspensión inmediata del acceso público a sus modelos más avanzados, Fable 5 y Mythos 5 .

La medida responde a una directiva de seguridad nacional emitida por la administración de los Estados Unidos que impide que estos servicios sean utilizados por personas fuera del territorio estadounidense o por extranjeros residentes en el país. Según el comunicado oficial de la compañía, la orden llegó a mediados de la tarde y, sin contar con mayores detalles sobre los motivos específicos de la restricción, la empresa optó por cortar el acceso a todos sus clientes de pago para cumplir con la normativa de control de exportaciones vigente.

La decisión generó sorpresa en la comunidad tecnológica, pues sólo pocos días antes Anthropic había puesto a disposición de sus suscriptores el modelo Claude con la versión Fable 5, catalogada como la más avanzada en una serie de pruebas de capacidad y rendimiento, superando incluso{a los anteriores modelos Opus. Fable 5 se había desarrollado a partir de la arquitectura Mythos, un modelo que la propia empresa había señalado en abril como potencialmente riesgoso para la seguridad de sistemas críticos.

En esa ocasión, Anthropic advirtió que Mythos poseía capacidades que podrían comprometer la integridad de infraestructuras de ciberseguridad en sectores sensibles como el financiero, y que su despliegue requeriría salvaguardas estrictas para evitar usos indebidos. Tras recibir la directiva, Anthropic colaboró con agencias gubernamentales y con empresas del sector privado para analizar las vulnerabilidades detectadas en Mythos antes de su lanzamiento oficial.

La compañía aseguró que Fable 5 incorpora múltiples mecanismos de restricción diseñados para impedir su explotación en actividades malintencionadas, pero la autoridad estadounidense consideró que, a pesar de esas medidas, los riesgos superaban los beneficios. En el comunicado, Anthropic manifestó su desacuerdo con la falta de transparencia en la decisión y reiteró su postura de que los gobiernos deben actuar de forma clara, justa y basada en fundamentos técnicos cuando buscan bloquear desarrollos que consideren inseguros.

La empresa pidió disculpas a sus clientes por la interrupción del servicio y señaló que continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para resolver la situación. La suspensión de Fable 5 y Mythus 5 se produce en un momento crítico para la industria de la IA, donde la velocidad de innovación compite con crecientes preocupaciones sobre la seguridad nacional, la protección de datos y el potencial de los modelos avanzados para ser utilizados en ciberataques.

Expertos en la materia señalan que la medida de Anthropic podría sentar un precedente en la regulación de tecnologías emergentes, obligando a los desarrolladores a adoptar prácticas de auditoría y control mucho más rigurosas antes de lanzar al mercado productos con capacidades tan potentes. Mientras tanto, los usuarios y empresas que dependían de estos modelos tendrán que buscar alternativas temporales o adaptar sus flujos de trabajo hasta que se aclare el alcance de la normativa y se restablezca el acceso, si es que ocurre.

La situación subraya la tensión constante entre la innovación tecnológica y los marcos regulatorios nacionales, una dinámica que probablemente seguirá definiendo el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos años





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