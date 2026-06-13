Anthropic suspende Fable 5 y Mythos 5 debido a orden del Gobierno de Estados Unidos

La empresa tecnológica Anthropic ha anunciado la suspensión de sus herramientas de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 debido a una orden del Gobierno de Estados Unidos.

La empresa tecnológica Anthropic ha anunciado la suspensión de sus herramientas de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5 debido a una orden del Gobierno de Estados Unidos.

La compañía señaló que la orden no detalla los motivos específicos de la restricción, aunque deduce que las autoridades podrían haber descubierto un método para eludir o desbloquear Fable 5. Anthropic criticó que el Gobierno norteamericano solo ha proporcionado información verbal sobre una posible vulnerabilidad limitada en su tecnología. La empresa afirmó que las medidas de seguridad aplicadas a Fable 5 fueron sustancialmente más efectivas que las de cualquier modelo implementado anteriormente.

La suspensión de Fable 5 y Mythos 5 se produce después de que Anthropic anunciara el lanzamiento de los dos modelos de inteligencia artificial esta misma semana. Ambos están basados en la tecnología que mueve a otra herramienta de la empresa que solo ha estado disponible para un reducido número de empresas debido a su gran capacidad para encontrar vulnerabilidades en sistemas y formas de atacarlas.

La compañía remarcó que tanto Fable 5 como Mythos 5 incorporaban estrictas salvaguardas para evitar que pudieran ser empleadas con malos fines. Por esta razón, eran incapaces de responder a preguntas sensibles relacionadas con la ciberseguridad, la biología o la química. La suspensión de Fable 5 y Mythos 5 ha generado preocupación en la industria de la inteligencia artificial, ya que podría paralizar prácticamente todos los nuevos lanzamientos de modelos para todos los proveedores de modelos de vanguardia





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