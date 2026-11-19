Anthropic lidera la mayor salida a bolsa en historia con una valoración de US$2 billones, poniendo a prueba la confianza en la inteligencia artificial frente a dudas de burbuja.

Anthropic protagonizó este jueves la mayor salida a bolsa en la historia financiera, consolidando un debut sin precedentes en el mercado bursátil Nasdaq de Nueva York. La empresa, conocida por desarrollar el chatbot Claude, alcanzó una valoración de US$2 billones, superando ampliamente el registro anterior mantenido por la firma SpaceX. Aunque su acción cotizó inicialmente a US$111 y descendió a US$96 durante la tarde, el lanzamiento posicionó a la compañía entre las diez entidades de EE.UU. con mejor desempeño del día.

Detalles clave de la oferta pública inicial

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lideró esta transición histórica junto a los demás directivos tras seis años de existencia de la organización. La Oferta Pública Inicial (OPI) tenía como objetivo inicial alcanzar una valoración estimada de US$1,4 billones, meta que fue ampliamente superada con el cierre del día. Esta operación marca el momento en que los inversores públicos pueden acceder por primera vez a una plataforma de inteligencia artificial pura, sin la diversificación típica de otros grandes tecnológicos.

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Las proyecciones financieras presentadas ante el mercado son ambiciosas y reflejan la confianza en el modelo de negocio. Los analistas han pronosticado ingresos de US$52.000 millones para el año 2026 y de US$135.000 millones para el año 2027. Estos números destacan la escalabilidad esperada, a pesar de que la empresa actualmente registra pérdidas operativas y aún no cumple su sexta aniversario completo.

Orígenes y la postura de seguridad

Los cimientos de Anthropic se establecieron en noviembre de 2020, cuando Daniela Amodei supervisaba la seguridad y las políticas en OpenAI. Junto a su hermano Dario, quien también laboraba en la organización, surgieron dudas críticas sobre los niveles de seguridad implementados. Esta discrepancia estratégica llevó a la decisión de establecer una nueva empresa con un enfoque distinto en la región de San Francisco.

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Dario Amodei ha enfatizado un principio rector de precaución financiera, declaraciones que realizó recientemente al director ejecutivo del banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Amodei afirmó que su directriz es nunca permitir que su empresa valga ni un solo dólar más de lo que realmente vale. Esta filosofía busca evitar la sobrevaluación especulativa que caracteriza a los períodos de euforia tecnológica.

Impacto en el ecosistema de inversión

El debut de Anthropic se enmarca en un contexto de creciente preocupación sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial. El mercado ha mostrado volatilidad significativa en otros sectores relacionados, como se evidenció en la caída del 30% en el valor de las acciones de Nvidia. Esta pérdida de valor, equivalente a US$2 billones, le quitó la corona a la empresa como la más valiosa del mundo.

Además, otras compañías como Coreweave y Nebius han visto reducido su valor a la mitad. La diversificación de los inversores aumenta ante el argumento de que los precios de la IA bajarán a medida que la tecnología se generalice. Algunos actores señalan que parte considerable de la inversión proviene de gigantes tecnológicos que invierten entre sí, lo que podría crear ciclos de dependencia.

Perspectivas futuras y evaluación de riesgos

Fiona Cincotta, de StoneX Trading, destaca la importancia única de esta salida a bolsa como una prueba crucial para el sector. A diferencia de ofertas anteriores centradas en semiconductores o centros de datos, Anthropic representa el núcleo del producto final. La pregunta central ahora es si este lanzamiento inflará la burbuja existente o marcará el límite superior del auge actual.

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El mercado observa si los inversores mantendrán la apuesta "todo" por la revolución tecnológica o si optarán por adquirir herramientas como chips y energía. La valoración de US$2 billones coloca a Anthropic en el top diez de EE.UU., pero la tensión entre la proyección de ingresos a 2027 y las pérdidas actuales define la narrativa inmediata. El desempeño futuro determinará si la empresa justifica su posición en la cima del mercado bursátil.